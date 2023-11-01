Назначена новый заместитель министра природных ресурсов Прикамья

Posted 1 ноября, 15:52
Published 1 ноября, 15:52
Modified 1 ноября, 15:53
Updated 1 ноября, 15:53
Новым заместителем министра природных ресурсов Пермского края и статс-секретарём министерства назначена Елена Шишкина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На новом месте чиновник будет курировать управление правового и организационно-аналитического обеспечения. Замминистра назначена для укрепления эффективности работы в сфере экологии, отмечают в сообщении.
Елена Шишкина выпускница юридического факультета ПГНИУ, была судьей Ленинского районного суда Перми и старшим прокурором управления по надзору за исполнением федерального законодательства.
В сентябре заместитель министра природных ресурсов Пермского края Ирина Ястребова покинула должность. На пленарном заседании Заксобрания ее утвердили в должности мирового судьи Соликамского судебного района № 6.