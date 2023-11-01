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Posted 1 ноября, 15:52

Published 1 ноября, 15:52

Modified 1 ноября, 15:53

Updated 1 ноября, 15:53

Назначена новый заместитель министра природных ресурсов Прикамья

Назначена новый заместитель министра природных ресурсов Прикамья

1 ноября 2023, 15:52
Фото: 1MI
Она пришла вместо Ирины Ястребовой, которая перешла в мировые судьи.

Новым заместителем министра природных ресурсов Пермского края и статс-секретарём министерства назначена Елена Шишкина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На новом месте чиновник будет курировать управление правового и организационно-аналитического обеспечения. Замминистра назначена для укрепления эффективности работы в сфере экологии, отмечают в сообщении.

Елена Шишкина выпускница юридического факультета ПГНИУ, была судьей Ленинского районного суда Перми и старшим прокурором управления по надзору за исполнением федерального законодательства.

В сентябре заместитель министра природных ресурсов Пермского края Ирина Ястребова покинула должность. На пленарном заседании Заксобрания ее утвердили в должности мирового судьи Соликамского судебного района № 6.

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#Политика#Власть#Министерство
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