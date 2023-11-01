Пермский край вошел в пять перспективных направлений для горнолыжного отдыха в России

Posted 1 ноября 2023, 07:52
Published 1 ноября 2023, 07:52
Modified 1 ноября 2023, 07:54
Updated 1 ноября 2023, 07:54
Цифровая экосистема МТС определила регионы, которые могут стать новыми центрами притяжения для любителей горнолыжного спорта. По данным МТС Travel, пятёрку возглавил Пермский край. Также в списке перспективных, но малоизвестных курортов для активного отдыха — Красноярский и Хабаровский край, Мурманская и Свердловская область.
На востоке Пермского края расположены Уральские горы с максимальными высотами 1300–1500 м. В сезон в крае открывается более 20 горнолыжных комплексов, самый крупный и знаменитый из них — «Губаха». Также популярны «Такман», «Полазна», «Иван-гора», «Ашатли парк», «Жебреи».
На «Губахе» есть 18 трасс всех категорий сложности и сноупарк с трамплинами. Перепад высот — 310 м, общая протяженность трасс — более 20 км. Работают кресельная канатная дорога, бугельный, безопорный и ленточный подъёмники. На курорте есть гостиницы. Забронировать жилье можно также в Перми. Расстояние от города до курорта составляет 200 км. В зимний сезон из Перми ежедневно ходит автобус Gubaha Bus, в выходные и праздники — электричка «Горнолыжный экспресс» до Губахи. По данным МТС Travel, средняя цена на отели и апартаменты в Перми в грядущем зимне-весеннем сезоне составляет порядка 3 тыс. рублей в сутки на двоих.
Оксана Кайгородова, директор МТС в Пермском крае:
— Ранний спрос на отели на популярных российских горнолыжных курортах в период новогодних каникул вырос почти вдвое. Поэтому любителям активного отдыха стоит присмотреться к Пермскому краю. Горнолыжные курорты здесь могут порадовать доступными ценами и хорошими трассами на любой вкус. К тому же, благодаря приложению МТС Travel вы с лёгкостью сможете спланировать свою следующую поездку в наш регион.