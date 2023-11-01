Пермский край вошел в пять перспективных направлений для горнолыжного отдыха в России

На «Губахе» есть 18 трасс всех категорий сложности и сноупарк с трамплинами. Перепад высот — 310 м, общая протяженность трасс — более 20 км. Работают кресельная канатная дорога, бугельный, безопорный и ленточный подъёмники. На курорте есть гостиницы. Забронировать жилье можно также в Перми. Расстояние от города до курорта составляет 200 км. В зимний сезон из Перми ежедневно ходит автобус Gubaha Bus, в выходные и праздники — электричка «Горнолыжный экспресс» до Губахи. По данным МТС Travel, средняя цена на отели и апартаменты в Перми в грядущем зимне-весеннем сезоне составляет порядка 3 тыс. рублей в сутки на двоих.