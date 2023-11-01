Пермяки смогут рассказать прокуратуре о плохой работе общественного транспорта

Пермяки смогут задать интересующие вопросы сегодня, 1 ноября, с 13:00 до 14:00. В прямой линии примут участие представители департаментов дорог и транспорта, благоустройства мэрии Перми. Чиновников также можно спросить о проблемах транспортного обслуживания, деятельности перевозчиков и состоянии транспортной инфраструктуры.