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Posted 1 ноября, 05:57

Published 1 ноября, 05:57

Modified 1 ноября, 05:59

Updated 1 ноября, 05:59

Прокуратура проведет прямую линию по проблемам общественного транспорта в Перми

Пермяки смогут рассказать прокуратуре о плохой работе общественного транспорта

1 ноября 2023, 05:57
Фото: Максим Кимерлинг / properm.ru

Прокуратура проведет прямую линию по проблемам общественного транспорта в Перми

Чиновники из мэрии будут участвовать в приеме звонков от населения.

Прокуратура Перми проведет в справочно-информационной службе города прямую телефонную линию по вопросам транспортной доступности отдаленных районов и микрорайонов краевой столицы.

Пермяки смогут задать интересующие вопросы сегодня, 1 ноября, с 13:00 до 14:00. В прямой линии примут участие представители департаментов дорог и транспорта, благоустройства мэрии Перми. Чиновников также можно спросить о проблемах транспортного обслуживания, деятельности перевозчиков и состоянии транспортной инфраструктуры.

В пресс-службе прокуратуры Пермского края сообщают, что звонки принимаются по телефону 8 (342) 2-059-059.

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