Пермяки смогут рассказать прокуратуре о плохой работе общественного транспорта

Posted 1 ноября, 05:57
Published 1 ноября, 05:57
Modified 1 ноября, 05:59
Updated 1 ноября, 05:59
Прокуратура Перми проведет в справочно-информационной службе города прямую телефонную линию по вопросам транспортной доступности отдаленных районов и микрорайонов краевой столицы.
Пермяки смогут задать интересующие вопросы сегодня, 1 ноября, с 13:00 до 14:00. В прямой линии примут участие представители департаментов дорог и транспорта, благоустройства мэрии Перми. Чиновников также можно спросить о проблемах транспортного обслуживания, деятельности перевозчиков и состоянии транспортной инфраструктуры.
В пресс-службе прокуратуры Пермского края сообщают, что звонки принимаются по телефону 8 (342) 2-059-059.