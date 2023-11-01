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Posted 1 ноября, 05:09

Published 1 ноября, 05:09

Modified 1 ноября, 05:33

Updated 1 ноября, 05:33

Подростки спасли 87-летнего пермяка, который едва не погиб из-за церковной свечи

Подростки спасли 87-летнего пермяка, который едва не погиб из-за церковной свечи

1 ноября 2023, 05:09
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Мальчики вывели пожилого мужчину из горящей квартиры.

В Перми двое подростков спасли из горящей квартиры 87-летнего мужчину. Пожар начался из-за оставленной без присмотра церковной свечи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

30 октября Тимофей и Максим проходили мимо дома по ул. Автозаводской и заметили языки пламени из окна второго этажа. Мальчики не увидели пожарных машин и побежали выяснять, что случилось. Ребята дозвонились по домофону до одной из жительниц дома, она открыла дверь в подъезд.

«Лестничная клетка была окутана дымом, и мы не понимали в какой именно квартире возгорание. Одновременно начали сильно стучать в двери, и первая вышла соседка, мы сообщили ей о пожаре, и она самостоятельно вышла на улицу. В это время открыл дверь пенсионер, из его квартиры тут же повалили густые клубы дыма. Мы вывели дедушку на свежий воздух и пока я по сотовому вызывал пожарных Тимофей, намочив тряпку и приложив ко рту, проверил — остались ли в той квартире еще люди, но к счастью, никого не нашел», — рассказал Максим.

Пострадавшего пенсионера увезли в больницу — у него отравление продуктами горения. Оказалось, что он зажег свечу, а сам уснул.

Прибывшие после звонка Максима пожарные вывели из горящего дома еще двоих человек. В результате возгорания сгорели домашние вещи, мебель, закоптились стены. Погибших нет, но есть травмированный.

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