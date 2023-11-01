Подростки спасли 87-летнего пермяка, который едва не погиб из-за церковной свечи

«Лестничная клетка была окутана дымом, и мы не понимали в какой именно квартире возгорание. Одновременно начали сильно стучать в двери, и первая вышла соседка, мы сообщили ей о пожаре, и она самостоятельно вышла на улицу. В это время открыл дверь пенсионер, из его квартиры тут же повалили густые клубы дыма. Мы вывели дедушку на свежий воздух и пока я по сотовому вызывал пожарных Тимофей, намочив тряпку и приложив ко рту, проверил — остались ли в той квартире еще люди, но к счастью, никого не нашел», — рассказал Максим.