«Пятерочка» запускает акцию «ВсеЧёрная Пятница»: скидки, промо и розыгрыши

В акции участвуют различные товары из категорий, популярных среди покупателей, такие как кондитерские изделия, колбасы, пельмени, кофе, чай и другие продукты. При совершении покупок с использованием карты лояльности «Х5 Клуба» клиенты смогут воспользоваться особыми преимуществами, включая возможность приобрести два товара по цене одного, а также товары со скидкой от 50%.