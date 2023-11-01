«Пятерочка» запускает акцию «ВсеЧёрная Пятница»: скидки, промо и розыгрыши

Posted 1 ноября, 14:47
Published 1 ноября, 14:47
Modified 1 ноября, 14:49
Updated 1 ноября, 14:49
В акции участвуют различные товары из категорий, популярных среди покупателей, такие как кондитерские изделия, колбасы, пельмени, кофе, чай и другие продукты. При совершении покупок с использованием карты лояльности «Х5 Клуба» клиенты смогут воспользоваться особыми преимуществами, включая возможность приобрести два товара по цене одного, а также товары со скидкой от 50%.
Товары, участвующие в акции, легко узнать благодаря специальным черным ценникам, выделяющим их на полках магазинов. Помимо этого, клиентам предоставляется возможность участвовать в розыгрыше баллов на карту «X5 Клуба». Для этого необходимо осуществить покупку на сумму свыше 600 рублей в любом магазине «Пятёрочка» или заказать продукты через мобильное приложение «Пятёрочка Доставка», а затем зарегистрировать чек на сайте: actions.5ka.ru.