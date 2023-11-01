Российский рынок косметики: вызовы и перспективы после ухода зарубежных брендов

В Москве закончилась большая выставка красоты и здоровья InterCHARM-2023. Это была 30-летняя годовщина выставки, поэтому она была особенно масштабной. Более 65 тысяч человек посетили эту выставку, а участвовали в ней 1185 компаний из разных стран, включая Беларусь, Казахстан, Китай, Корею, Турцию и Иран, пишет ridus.ru.