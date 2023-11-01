Российский рынок косметики: вызовы и перспективы после ухода зарубежных брендов

Posted 1 ноября, 13:21
Published 1 ноября, 13:21
Modified 1 ноября, 13:23
Updated 1 ноября, 13:23
В Москве закончилась большая выставка красоты и здоровья InterCHARM-2023. Это была 30-летняя годовщина выставки, поэтому она была особенно масштабной. Более 65 тысяч человек посетили эту выставку, а участвовали в ней 1185 компаний из разных стран, включая Беларусь, Казахстан, Китай, Корею, Турцию и Иран, пишет ridus.ru.
Одним из самых популярных брендов на выставке была компания YAMAGUCHI, которая известна своим массажным оборудованием. Они представили широкий ассортимент товаров — от массажеров для всего тела до премиальных массажных кресел.
Также на выставке было много оборудования для борьбы с лишним весом и моделирования фигуры. Посетители имели возможность опробовать различные устройства и это вызвало большой интерес.
Косметическая часть выставки отражала текущие тренды российского рынка. В последнее время после ухода европейских брендов на рынке появилось много отечественной продукции, а также товаров из Китая, Кореи и Белоруссии.
В 2022 году российская косметическая индустрия столкнулась с проблемами из-за санкций и ухода зарубежных компаний. Одной из основных проблем было ограничение импорта сырья для производства косметических продуктов. Также производители столкнулись с проблемой продвижения своих брендов и повышения доверия к ним.