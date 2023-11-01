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Posted 1 ноября, 12:51

Published 1 ноября, 12:51

Modified 1 ноября, 12:52

Updated 1 ноября, 12:52

Самолет Ил-96-400М с пермскими двигателями совершил первый полет

Самолет Ил-96-400М с пермскими двигателями совершил первый полет

1 ноября 2023, 12:51
Фото: Ростех
В перспективе машину планируют выпускать для правительственного летного отряда «Россия» и использовать как транспортный самолет.

Опытный образец российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М впервые поднялся в воздух. Самолет оснащен пермскими двигателями ПС‑90А1, сообщает пресс-служба ОАК Ростеха.

В ходе первого полета выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Программа испытаний прошла в штатном режиме. Полет проходил на высотах до 2000 метров, скорости до 390 км/час и продолжался 26 минут.

Испытываемый лайнер Ил-96-400М — модернизированная версия Ил-96-300. Версия отличается удлиненным на 9,35 метров фюзеляжем, более мощными двигателями ПС‑90А1 и вмещает до 370 пассажиров.

В Ростехе приводят следующие характеристики самолета: пассажирский салон может иметь одно-, двух- и трехклассную компоновки. Салон оснащен современной информационно-развлекательной системой, обеспечивающей доступ к интернету, телевидению и спутниковой связи, современным буфетно-кухонным оборудованием. Максимальная дальность полета в пассажирской двухклассной компоновке составляет 8100 км.

Отдельно отмечают, что по показателям надежности и безопасности полета Ил-96-400М полностью соответствует своим знаменитым предшественникам — Ил-86 и Ил-96 — а также лучшим мировым образцам за счет резервирования систем самолета и его аэродинамической компоновки. Отметим, что Ил-86 — это машина, разработанная в 70-е годы прошлого века, а Ил-96 — в конце 80-х годов. Машины отличались высокой надежностью. Ил-96 — это дальнейшее развитие данного семейства.

Ранее сообщалось, что на новые модификации самолета предполагается установка новых двигателей: на Ил-96-400М — более экономичных ПС-90А3, а в перспективе после 2025 года — двух ПД-35 вместо использующихся на существующих модификациях четырех двигателей. Разработка двигателя большой тяги ПД-35 для широкофюзеляжных самолётов началась летом 2016 года на «Пермских моторах», используя в качестве базы масштабированный газогенератор от более легкого двигателя ПД-14, созданного для МС-21.

Коммерческих перспектив у Ил-96-400М пока не просматривается: в действующей комплексной программе развития авиационной отрасли России до 2030 года эта модель не значится. Несколько недель назад глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что от Ил-96-400М не отказываются, но самолет не станет по-настоящему массовым: его планируют выпускать для обслуживающего президента и правительство Специального летного отряда «Россия» и использовать как транспортный самолет. При этом речь идет о двухдвигательной версии — с моторами ПД-35.

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#Самолет#Транспорт#Двигателестроение#Двигатель
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