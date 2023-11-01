Самолет Ил-96-400М с пермскими двигателями совершил первый полет

Коммерческих перспектив у Ил-96-400М пока не просматривается: в действующей комплексной программе развития авиационной отрасли России до 2030 года эта модель не значится. Несколько недель назад глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что от Ил-96-400М не отказываются, но самолет не станет по-настоящему массовым: его планируют выпускать для обслуживающего президента и правительство Специального летного отряда «Россия» и использовать как транспортный самолет. При этом речь идет о двухдвигательной версии — с моторами ПД-35.