Силовики задержали начальника финотдела предприятия «ПермГорЭлектроТранс»

Posted 1 ноября, 08:35
Published 1 ноября, 08:35
Modified 1 ноября, 08:39
Updated 1 ноября, 08:39
В Перми задержали начальника финансового отдела МУП «ПермГорЭлектроТранс» Андрея Волосатых. Кроме того, были задержаны руководители автобусного подразделения предприятия, пишет Telegram-канал «Пермская ЭнZешка». В компании прошла выемка документов.
В МУП «ПермГорЭлектроТранс» подтвердили журналисту Properm.ru, что на данный момент следственные органы проводят проверку. Предприятие оказывает полное содействие. Кадровые решения могут быть приняты по результатам следственных мероприятий.
Ранее 31 октября прошла выемка документов у компании «Северстрой», которая является подрядчиком строительства новой сцены Пермского театра юного зрителя. На месте работали сотрудники миграционной службы и ФСБ.