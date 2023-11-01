Синоптики обещают самый теплый с 2017 года ноябрь в Прикамье

Потепление будет сильным и положительным. В целом ноябрь ожидается теплее нормы на 2,5-3˚, то есть самым теплым с 2017 года. Зимний характер погоды наступит лишь в третьей декаде месяца. Кроме того, в течение ноября прогнозируется значительное количество осадков — до 150% от нормы.