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Posted 1 ноября, 03:32

Published 1 ноября, 03:32

Modified 1 ноября, 03:34

Updated 1 ноября, 03:34

Самый теплый с 2017 года ноябрь ожидается в Пермском крае

Синоптики обещают самый теплый с 2017 года ноябрь в Прикамье

1 ноября 2023, 03:32
Фото: fusionbrain.ai

Самый теплый с 2017 года ноябрь ожидается в Пермском крае

На погоду в регионе повлияет тропический воздух из Средиземноморья.

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ рассказали, каким будет ноябрь в Пермском крае. Первые дни месяца запомнятся существенными колебаниями температуры и обильными осадками, затем ожидается мощная волна тепла, когда тропический воздух из Средиземноморья доберется до Урала.

Потепление будет сильным и положительным. В целом ноябрь ожидается теплее нормы на 2,5-3˚, то есть самым теплым с 2017 года. Зимний характер погоды наступит лишь в третьей декаде месяца. Кроме того, в течение ноября прогнозируется значительное количество осадков — до 150% от нормы.

Сегодня, 1 ноября, в центральных районах региона ожидается обильный снегопад (5-9 мм) или переохлажденный дождь. 2–3 ноября на юге края потеплеет до +6…+8˚, на севере до +1…+4˚. Ожидаются таяние снега и дожди. Начиная с 8 ноября температура воздуха в Прикамье повысится до +3…+8˚.

Во второй декаде ноября температура воздуха ожидается теплее нормы на 4-5˚. В Прикамье пройдут обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В третьей декаде месяца увеличится вероятность арктических вторжений. Количество осадков может превысить норму, а температура воздуха наоборот приблизится к ней. Норма этого промежутка ноября составляет -7…-9˚, поэтому синоптики говорят о приходе более-менее устойчивых морозов и накоплении снега.

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#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода
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