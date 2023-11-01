Скончался попавший в ДТП пермский футболист Кирилл Кочетов

Posted 1 ноября, 07:30
Published 1 ноября, 07:30
Modified 1 ноября, 08:41
Updated 1 ноября, 08:41
Сегодня утром, 1 ноября, скончался бывший футболист ФК «Амкар Пермь» Кирилл Кочетов. Молодой человек ушел из жизни, не приходя в сознание, сообщает пресс-служба клуба. Он боролся, но травмы оказались несовместимы с жизнью, ранее стало известно, что спортсмен впал в кому после ДТП. ФК «Амкар Пермь» и нижнетагильский «Уралец ТС», за который выступал Кочетов, совместно окажут необходимую помощь семье покойного.
ДТП случилось вечером 11 октября на трассе Горнозаводск — граница Свердловской области. По информации МВД, водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью». В аварии погиб Евгений Ситников, Кирилл Кочетов впал в кому, а Кирилл Мыльников и Денис Федорочев не получили серьезных травм. Денис Федорочев рассказывал изданию 360.tv, что находился за рулем в тот вечер. Все футболисты являются игроками ФК «Уралец ТС».