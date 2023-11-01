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Posted 1 ноября, 07:30

Published 1 ноября, 07:30

Modified 1 ноября, 08:41

Updated 1 ноября, 08:41

Пермский футболист Кирилл Кочетов, попавший в ДТП 11 октября, скончался

Скончался попавший в ДТП пермский футболист Кирилл Кочетов

1 ноября 2023, 07:30
Фото: пресс-служба ФК «Амкар Пермь»

Пермский футболист Кирилл Кочетов, попавший в ДТП 11 октября, скончался

Трагическую новость сообщили в пермском «Амкаре».
Сюжет
Дтп

Сегодня утром, 1 ноября, скончался бывший футболист ФК «Амкар Пермь» Кирилл Кочетов. Молодой человек ушел из жизни, не приходя в сознание, сообщает пресс-служба клуба. Он боролся, но травмы оказались несовместимы с жизнью, ранее стало известно, что спортсмен впал в кому после ДТП. ФК «Амкар Пермь» и нижнетагильский «Уралец ТС», за который выступал Кочетов, совместно окажут необходимую помощь семье покойного.

ДТП случилось вечером 11 октября на трассе Горнозаводск — граница Свердловской области. По информации МВД, водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью». В аварии погиб Евгений Ситников, Кирилл Кочетов впал в кому, а Кирилл Мыльников и Денис Федорочев не получили серьезных травм. Денис Федорочев рассказывал изданию 360.tv, что находился за рулем в тот вечер. Все футболисты являются игроками ФК «Уралец ТС».

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#Общество#Дтп#Пермь#Амкар#Фк амкар
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