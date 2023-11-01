Стало известно, когда пройдёт прощание с умершим экс-футболистом «Амкар Пермь»

ДТП, в котором спортсмен получил свои травмы, случилось вечером 11 октября на трассе Горнозаводск — граница Свердловской области. По информации МВД, водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью». В аварии погиб Евгений Ситников, Кирилл Кочетов впал в кому, а Кирилл Мыльников и Денис Федорочев не получили серьезных травм. Денис Федорочев рассказывал изданию 360.tv, что находился за рулем в тот вечер. Все футболисты являются игроками ФК «Уралец ТС».