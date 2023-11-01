Стало известно, когда пройдёт прощание с умершим экс-футболистом «Амкар Пермь»

Posted 1 ноября, 15:06
Published 1 ноября, 15:06
Modified 1 ноября, 15:07
Updated 1 ноября, 15:07
Прощание с экс-футболистом «Амкар Пермь» Кириллом Кочетовым состоится в пятницу, 3 ноября, в манеже около стадиона «Звезда». Об этом сообщают в пресс-службе пермского футбольного клуба.
Для желающих попрощаться с Кириллом вход на траурное мероприятие будет открыт с 11:00 до 12:30.
Скончался бывший футболист ФК «Амкар Пермь» сегодня утром, 1 ноября. Молодой человек ушел из жизни, не приходя в сознание, сообщает пресс-служба клуба. Он боролся, но травмы оказались несовместимы с жизнью, ранее стало известно, что спортсмен впал в кому после ДТП. ФК «Амкар Пермь» и нижнетагильский «Уралец ТС», за который выступал Кочетов, совместно окажут необходимую помощь семье покойного.
ДТП, в котором спортсмен получил свои травмы, случилось вечером 11 октября на трассе Горнозаводск — граница Свердловской области. По информации МВД, водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью». В аварии погиб Евгений Ситников, Кирилл Кочетов впал в кому, а Кирилл Мыльников и Денис Федорочев не получили серьезных травм. Денис Федорочев рассказывал изданию 360.tv, что находился за рулем в тот вечер. Все футболисты являются игроками ФК «Уралец ТС».