Убийца медсестры из Чусового был осуждён на 20 лет, но не отсидел и года

Оперативники нашли и задержали убийцу. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель Артём Бучин, освободившийся из мест лишения свободы в мае 2022 года. Суд признал Бучина виновным по трём статьям: «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство, сопряженное с изнасилованием». Приговор огласили в феврале 2023 года. Бучину дали 20 лет колонии строгого режима (прокуратура просила пожизненное) и обязали выплатить иски матери и отцу убитой в размере 2 млн. рублей. Наказание Бучин отбывал в ИК №9 в Соликамске.