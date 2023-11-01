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Posted 1 ноября, 12:04

Published 1 ноября, 12:04

Modified 1 ноября, 12:05

Updated 1 ноября, 12:05

Артём Бучин в ходе следственного эксперимента в августе 2022 года

Убийца медсестры из Чусового был осуждён на 20 лет, но не отсидел и года

1 ноября 2023, 12:04
Фото: скриншот из видео СУ СКР по Пермскому краю
Артём Бучин в ходе следственного эксперимента в августе 2022 года
Он подписал контракт и ушёл на СВО, где был ранен.

В Чусовой вернулся осуждённый в прошлом году к 20 годам лишения свободы за убийство Артём Бучин. Внимание на эту историю обратил портал 59. ру.

26 августа 2022 года 23-летняя медсестра Татьяна Рекутина ушла из дома, расположенного по ул. Высотная в Чусовом, и пропала. Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти было обнаружено в ходе организованных поисков вечером 28 августа в лесном массиве возле одного из домов по ул. Стаханова.

Оперативники нашли и задержали убийцу. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель Артём Бучин, освободившийся из мест лишения свободы в мае 2022 года. Суд признал Бучина виновным по трём статьям: «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство, сопряженное с изнасилованием». Приговор огласили в феврале 2023 года. Бучину дали 20 лет колонии строгого режима (прокуратура просила пожизненное) и обязали выплатить иски матери и отцу убитой в размере 2 млн. рублей. Наказание Бучин отбывал в ИК №9 в Соликамске.

Как рассказала изданию мать убитой, несколько дней назад Артем Бучин вернулся в Чусовой с ранением, он находится на свободе. По словам женщины, Бучин подписал контракт 21 августа и уехал на СВО. В сентябре прекратились выплаты по искам отцу и матери убитой.

Источник издания из правоохранительных органов подтвердил, что Бучин получил помилование, так как был участником СВО. По действующим правилам, в случаях, если участники совершили на СВО героический подвиг или получили серьезное ранение, они имеют право быть отправлены домой и быть помилованы, — пояснил порталу источник.

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#Суд#Военная операция на Украине#Криминал#Сво
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