Улицы Перми начали украшать к Новому году. Посмотрите, как изменится город

Posted 1 ноября, 10:10
Published 1 ноября, 10:10
Modified 1 ноября, 10:58
Updated 1 ноября, 10:58
Улицы Перми начали украшать к Новому году. Этой зимой в краевой столице установят 25 новых крупных световых конструкций и 35 декоративных консолей. Праздничное оформление города завершится к середине декабря. Как рассказали в пресс-службе мэрии, всего в городе появится более 3 тыс. новогодних элементов.
Где и что будет установлено?
Кроме того, новые новогодние ели появятся на дорожной развязке по ул. Спешилова, на площади у Цирка. Впервые празднично украшен будет сквер имени Татищева. А сегодня, 1 ноября, в Перми на эспланаде начался монтаж главной городской елки — ее планируется зажечь 15 декабря.