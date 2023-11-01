Улицы Перми начали украшать к Новому году. Посмотрите, как изменится город

Кроме того, новые новогодние ели появятся на дорожной развязке по ул. Спешилова, на площади у Цирка. Впервые празднично украшен будет сквер имени Татищева. А сегодня, 1 ноября, в Перми на эспланаде начался монтаж главной городской елки — ее планируется зажечь 15 декабря.