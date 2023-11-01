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Posted 1 ноября, 10:10

Published 1 ноября, 10:10

Modified 1 ноября, 10:58

Updated 1 ноября, 10:58

В Перми начали украшать улицы к Новому году.

Улицы Перми начали украшать к Новому году. Посмотрите, как изменится город

1 ноября 2023, 10:10
Фото: пресс-служба администрации Перми

В Перми начали украшать улицы к Новому году.

Огни на главной городской елке планируют зажечь 15 декабря.

Улицы Перми начали украшать к Новому году. Этой зимой в краевой столице установят 25 новых крупных световых конструкций и 35 декоративных консолей. Праздничное оформление города завершится к середине декабря. Как рассказали в пресс-службе мэрии, всего в городе появится более 3 тыс. новогодних элементов.

Где и что будет установлено?

  • Соборная площадь — новое праздничное оформление;
  • площадка перед Театром-Театром — декорация «Фонтан Величественный»;
  • площадь перед Законодательным собранием Пермского края — декорации «Ротонда» и «Лесная симфония»;
  • площадь Гайдара — «Фонтан воздушный»;
  • Театральный сад — декорация «Царский стиль»;
  • фонарные столбы по ул. Маршала Рыбалко — консоли «Спираль»;
  • амфитеатр набережной реки Камы — декорация «Созвездия»;
  • площадь у Дворца Молодежи — «Шар»;
  • территория у Цирка — арка «Ретро-велосипед».
Фото: пресс-служба администрации Перми

Кроме того, новые новогодние ели появятся на дорожной развязке по ул. Спешилова, на площади у Цирка. Впервые празднично украшен будет сквер имени Татищева. А сегодня, 1 ноября, в Перми на эспланаде начался монтаж главной городской елки — ее планируется зажечь 15 декабря.

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#Общество#Пермь#Администрация Перми#Хэппи нью еар#Новый год
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