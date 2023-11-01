В Чусовом мошенники дважды за день приходили к пенсионерке и лишили ее 364 тысяч

Оперативники угрозыска задержали курьера в такси на выезде из города. Молодой человек рассказал, что через социальные сети нашел себе подработку. Ему необходимо было приезжать на указанные куратором адреса и забирать деньги, а потом переводить их на банковскую карту «работодателя», оставляя себе 5% от суммы в качестве вознаграждения.