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Posted 1 ноября, 11:09

Published 1 ноября, 11:09

Modified 1 ноября, 11:11

Updated 1 ноября, 11:11

В Чусовом мошенники дважды за день приходили к пенсионерке и лишили ее 364 тысяч

В Чусовом мошенники дважды за день приходили к пенсионерке и лишили ее 364 тысяч

1 ноября 2023, 11:09
Фото: 1MI
Курьер злоумышленников задержан и предстал перед судом.

Чусовской городской суд вынес приговор 21-летнему пермяку, который выполнял обязанности курьера у мошенников. О приговоре сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В июне в полицию обратилась чусовлянка, которая рассказал, что ее 84-летней матери позвонили неизвестные и под предлогом того, что якобы по вине ее дочери в дорожно-транспортном происшествии пострадала беременная женщина, убедили пожилую женщину передать 364 тыс. рублей. Взамен обещалось не привлекать дочь к ответственности.

Заметим, что сначала пенсионерка отдала 200 тыс. рублей, а потом ей вновь позвонили, и сказали, что переданных денег мало. Пенсионерка отдала ещё 164 тыс.

Оперативники угрозыска задержали курьера в такси на выезде из города. Молодой человек рассказал, что через социальные сети нашел себе подработку. Ему необходимо было приезжать на указанные куратором адреса и забирать деньги, а потом переводить их на банковскую карту «работодателя», оставляя себе 5% от суммы в качестве вознаграждения.

Молодой человек пояснил, что с помощью курьерской работы хотел заработать денег на открытие своего бизнеса, поэтому согласился на предложение неизвестных о подработке. О преступном характере данной деятельности знал, но его это не смутило.

Пермяк признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Суд признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

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#Общество#Суд#Криминал#Мошенники
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