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Posted 1 ноября, 08:22

Published 1 ноября, 08:22

Modified 1 ноября, 08:24

Updated 1 ноября, 08:24

Обильные снегопады придут в Пермский край днем и вечером 1 ноября

В Перми и крае сегодня пройдут сильные снегопады

1 ноября 2023, 08:22
Фото: 1MI

Обильные снегопады придут в Пермский край днем и вечером 1 ноября

По данным синоптиков, осадки в краевой столице закончатся к 21:00.

В Пермском крае в ближайшие часы сегодня, 1 ноября, начнутся обильные снегопады. К границам региона стремительно приближается зона осадков на контрастном теплом фронте, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

Сильный снегопад ожидается в западных и центральных районах Прикамья, здесь выпадет до 7-10 мм осадков. В Перми осадки начнутся через 2-3 часа и закончатся к 21:00. Прирост снежного покрова составит 5-7 см, затем может пройти слабый переохлажденный дождь.

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#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода#Снег
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