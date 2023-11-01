В Перми и крае сегодня пройдут сильные снегопады

Сильный снегопад ожидается в западных и центральных районах Прикамья, здесь выпадет до 7-10 мм осадков. В Перми осадки начнутся через 2-3 часа и закончатся к 21:00. Прирост снежного покрова составит 5-7 см, затем может пройти слабый переохлажденный дождь.