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Posted 1 ноября, 06:05

Published 1 ноября, 06:05

Modified 1 ноября, 06:07

Updated 1 ноября, 06:07

В Перми застроят жильем промзону в микрорайоне Красный Октябрь

В Перми рядом с Камой появится новый жилой район

1 ноября 2023, 06:05
Фото: Яндекс.Карты

В Перми застроят жильем промзону в микрорайоне Красный Октябрь

Будущим жильцам обещают школу на тысячу мест и бассейн.

На берегу Камы в Перми может появиться новый жилой район. Краевые власти предлагают застроить промзону в микрорайоне Красный Октябрь, расположенном рядом с Парковым, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Мастер-план комплексного развития Красного Октября представили 26 октября на заседании регионального градсовета. Планы по застройки микрорайона есть у четырех девелоперов: «Альфа», Nova, «Унистрой» и ПМД. «Альфа» планирует занять территорию по ул. Трамвайной, 37 и ул. Алтайской, 2/1 — там сейчас расположены складские и хозяйственные корпуса. Nova хочет осваивать территорию между створами ул. Шпальной и Желябова. Унистрой» застроит территорию складов в 2,7 га по ул. Трамвайной, 33а, 33 к6, 33 к11 и 35. ПМД займется территорией бывшего маргаринового завода (ул. Телеграфная, 6) и примыкающего к нему участка по ул. Трамвайной, 27.

В Красном Октябре планируют возвести школу примерно на 1 тыс. мест, здание детского сада более чем на 200 мест и встроенно-пристроенные садики. Также девелоперы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс, спорткомплекс с бассейном, медцентр, библиотеку, детскую школу искусств и сквер.

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