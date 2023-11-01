В Перми рядом с Камой появится новый жилой район

Мастер-план комплексного развития Красного Октября представили 26 октября на заседании регионального градсовета. Планы по застройки микрорайона есть у четырех девелоперов: «Альфа», Nova, «Унистрой» и ПМД. «Альфа» планирует занять территорию по ул. Трамвайной, 37 и ул. Алтайской, 2/1 — там сейчас расположены складские и хозяйственные корпуса. Nova хочет осваивать территорию между створами ул. Шпальной и Желябова. Унистрой» застроит территорию складов в 2,7 га по ул. Трамвайной, 33а, 33 к6, 33 к11 и 35. ПМД займется территорией бывшего маргаринового завода (ул. Телеграфная, 6) и примыкающего к нему участка по ул. Трамвайной, 27.