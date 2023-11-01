В Перми рядом с Камой появится новый жилой район

Posted 1 ноября, 06:05
Published 1 ноября, 06:05
Modified 1 ноября, 06:07
Updated 1 ноября, 06:07
На берегу Камы в Перми может появиться новый жилой район. Краевые власти предлагают застроить промзону в микрорайоне Красный Октябрь, расположенном рядом с Парковым, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Мастер-план комплексного развития Красного Октября представили 26 октября на заседании регионального градсовета. Планы по застройки микрорайона есть у четырех девелоперов: «Альфа», Nova, «Унистрой» и ПМД. «Альфа» планирует занять территорию по ул. Трамвайной, 37 и ул. Алтайской, 2/1 — там сейчас расположены складские и хозяйственные корпуса. Nova хочет осваивать территорию между створами ул. Шпальной и Желябова. Унистрой» застроит территорию складов в 2,7 га по ул. Трамвайной, 33а, 33 к6, 33 к11 и 35. ПМД займется территорией бывшего маргаринового завода (ул. Телеграфная, 6) и примыкающего к нему участка по ул. Трамвайной, 27.
В Красном Октябре планируют возвести школу примерно на 1 тыс. мест, здание детского сада более чем на 200 мест и встроенно-пристроенные садики. Также девелоперы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс, спорткомплекс с бассейном, медцентр, библиотеку, детскую школу искусств и сквер.