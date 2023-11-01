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Posted 1 ноября, 06:56

Published 1 ноября, 06:56

Modified 1 ноября, 06:58

Updated 1 ноября, 06:58

В пермском детском саду просят пройти тест на знание Конституции

В пермском детском саду просят пройти тест на знание Конституции

1 ноября 2023, 06:56
Фото: Midjourney
Если в дошкольных учреждениях тест проходят по желанию, то сотрудники муниципалитетов делают это в обязательном порядке.

В одном из детских садов Перми родителей просят принять участие во Всероссийском онлайн-конкурсе «30 лет Конституции России: проверь себя», рассказал Properm.ru читатель, чей сын ходит в дошкольное учреждение.

В садике утверждают, что участие в конкурсе добровольное. Полученные после прохождения теста сертификаты просят высылать воспитателю.

Если родители воспитанников детсада проходят тестирование на знание Конституции РФ добровольно, то сотрудники в некоторых муниципалитетах Прикамья участвуют в конкурсе в обязательном порядке. Как стало известно Properm.ru, в одной из структур краевого муниципалитета обязали найти 160 человек для прохождения теста.

Тестирование размещено на платформе «Единой России». Чтобы его пройти, необходимо заполнить не только имя, фамилию, отчество и дату рождения, но и адрес проживания.

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#Детский мир#Детские сады#Конституция рф#Конституция#Детский садик#Садик#Юбилей конституции
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