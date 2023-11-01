В пермском детском саду просят пройти тест на знание Конституции

Если родители воспитанников детсада проходят тестирование на знание Конституции РФ добровольно, то сотрудники в некоторых муниципалитетах Прикамья участвуют в конкурсе в обязательном порядке. Как стало известно Properm.ru, в одной из структур краевого муниципалитета обязали найти 160 человек для прохождения теста.