В Пермском крае на прошлой неделе ОРВИ заболели более 15,8 тысячи человек

Posted 1 ноября, 04:09
Published 1 ноября, 04:09
Modified 1 ноября, 04:11
Updated 1 ноября, 04:11
На неделе с 23 по 29 октября в Прикамье зафиксировано 15 870 случаев заражения ОРВИ. Это соответствует уровню прошлой недели, эпидемический порог не превышен, сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Лабораторный мониторинг показал, что среди больных ОРВИ циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют сделать прививку, часто и тщательно мыть руки, носить медицинскую маску в местах массового скопления людей и регулярно проветривать помещения.