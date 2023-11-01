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Posted 1 ноября, 04:09

Published 1 ноября, 04:09

Modified 1 ноября, 04:11

Updated 1 ноября, 04:11

В Прикамье на прошлой неделе обнаружено более 15,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ

В Пермском крае на прошлой неделе ОРВИ заболели более 15,8 тысячи человек

1 ноября 2023, 04:09
Фото: unsplash.com

В Прикамье на прошлой неделе обнаружено более 15,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ

Специалисты просят соблюдать меры профилактики.

На неделе с 23 по 29 октября в Прикамье зафиксировано 15 870 случаев заражения ОРВИ. Это соответствует уровню прошлой недели, эпидемический порог не превышен, сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Лабораторный мониторинг показал, что среди больных ОРВИ циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют сделать прививку, часто и тщательно мыть руки, носить медицинскую маску в местах массового скопления людей и регулярно проветривать помещения.

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#Здоровье#Общество#Пермь#Роспотребнадзор#Орви
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