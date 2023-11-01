В Пермском крае на прошлой неделе ОРВИ заболели более 15,8 тысячи человек

Лабораторный мониторинг показал, что среди больных ОРВИ циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют сделать прививку, часто и тщательно мыть руки, носить медицинскую маску в местах массового скопления людей и регулярно проветривать помещения.