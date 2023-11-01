В Пермском крае завтра ожидается сильный снег и гололёд

Posted 1 ноября, 09:50
Published 1 ноября, 09:50
Modified 1 ноября, 09:51
Updated 1 ноября, 09:51
Ночью 2 ноября в Прикамье прогнозируются осадки, местами по краю сильные осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах ожидаются гололед, налипание мокрого снега на проводах, прогнозируют специалисты Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС».
В этой связи возможны обрывы линий электропередач, заторы и увеличение количества ДТП на дорогах.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует: