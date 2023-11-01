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Posted 1 ноября, 09:50

Published 1 ноября, 09:50

Modified 1 ноября, 09:51

Updated 1 ноября, 09:51

В Пермском крае завтра ожидается сильный снег и гололёд

В Пермском крае завтра ожидается сильный снег и гололёд

1 ноября 2023, 09:50
Фото: пресс-служба МЧС РФ
Синоптики предупреждают о возможности налипания мокрого снега.

Ночью 2 ноября в Прикамье прогнозируются осадки, местами по краю сильные осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах ожидаются гололед, налипание мокрого снега на проводах, прогнозируют специалисты Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС».

В этой связи возможны обрывы линий электропередач, заторы и увеличение количества ДТП на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

  • Избегать нахождение рядом с линиями электропередач;
  • При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
  • Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.
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#Общество#Погода#Неблагоприятные метеоусловия#Аномальная погода
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