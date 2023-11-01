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Posted 1 ноября, 02:31

Published 1 ноября, 02:31

Modified 1 ноября, 02:37

Updated 1 ноября, 02:37

Стали известны итоги проверки воздуха после ЧП на соликамском заводе

В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воздуха после ЧП на заводе в Соликамске

1 ноября 2023, 02:31
Фото: сообщество «Типичный Соликамск»

Стали известны итоги проверки воздуха после ЧП на соликамском заводе

Вчера днем местные жители услышали звук взрыва со стороны предприятия.

Стали известны результаты проверки проб атмосферного воздуха в Соликамске, где на территории АО «Соликамский завод Урал» произошел взрыв. Специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Пермском крае выехали и произвели отбор проб на границе ближайшей к предприятию жилой застройки, в трех точках с учетом направления ветра.

По результатам лабораторных исследований, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе не превышены. Ситуация находится на контроле регионального Роспотребнадзора, сообщают в пресс-службе ведомства.

Вчера днем, 31 октября, на территории соликамского завода «Урал» (ул. Энергетиков, 19а), в цехе №3 был слышен звук взрыва. По оперативной информации от Минтербеза Прикамья, были выбиты окна и двери, никто не пострадал и не погиб. На самом предприятии уточняли, что в здании никто не находился, пострадавших нет, выясняются обстоятельства случившегося.

АО «Соликамский завод Урал» — один из крупнейших военно-промышленных заводов в России. Занимается производством боеприпасов и спецхимии, взрывчатых веществ и промышленной взрывчатки, входит в состав государственной корпорации Ростех.

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#Происшествия#Пермь#Роспотребнадзор#Соликамск#Завод
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