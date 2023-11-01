В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воздуха после ЧП на заводе в Соликамске

Вчера днем, 31 октября, на территории соликамского завода «Урал» (ул. Энергетиков, 19а), в цехе №3 был слышен звук взрыва. По оперативной информации от Минтербеза Прикамья, были выбиты окна и двери, никто не пострадал и не погиб. На самом предприятии уточняли, что в здании никто не находился, пострадавших нет, выясняются обстоятельства случившегося.