В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воздуха после ЧП на заводе в Соликамске

Posted 1 ноября, 02:31
Published 1 ноября, 02:31
Modified 1 ноября, 02:37
Updated 1 ноября, 02:37
Стали известны результаты проверки проб атмосферного воздуха в Соликамске, где на территории АО «Соликамский завод Урал» произошел взрыв. Специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Пермском крае выехали и произвели отбор проб на границе ближайшей к предприятию жилой застройки, в трех точках с учетом направления ветра.
По результатам лабораторных исследований, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе не превышены. Ситуация находится на контроле регионального Роспотребнадзора, сообщают в пресс-службе ведомства.
Вчера днем, 31 октября, на территории соликамского завода «Урал» (ул. Энергетиков, 19а), в цехе №3 был слышен звук взрыва. По оперативной информации от Минтербеза Прикамья, были выбиты окна и двери, никто не пострадал и не погиб. На самом предприятии уточняли, что в здании никто не находился, пострадавших нет, выясняются обстоятельства случившегося.
АО «Соликамский завод Урал» — один из крупнейших военно-промышленных заводов в России. Занимается производством боеприпасов и спецхимии, взрывчатых веществ и промышленной взрывчатки, входит в состав государственной корпорации Ростех.