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Posted 1 ноября, 03:07

Published 1 ноября, 03:07

Modified 1 ноября, 03:09

Updated 1 ноября, 03:09

В Управлении автодорог и транспорта Прикамья назначили нового руководителя

В Управлении автодорог и транспорта Пермского края опять сменился руководитель

1 ноября 2023, 03:07
Фото: fusionbrain.ai

В Управлении автодорог и транспорта Прикамья назначили нового руководителя

В конце октября стало известно, что и. о. руководителя Михаил Якушев покидает пост.

В КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» снова сменился руководитель. Учреждение в статусе и. о. возглавила Елена Седова, ранее работавшая заместителем руководителя УАДиТ по экономическим вопросам, пишет Business Class со ссылкой на региональное министерство транспорта.

С июля текущего года исполняющим обязанности начальника краевого УАДиТ был Михаил Якушев. На прошлой неделе стало известно, что он решил покинуть должность. Михаил Якушев был назначен руководителем после того, как прежний начальник Андрей Угольков был задержан оперативниками УФСБ России по Пермскому краю при получении взятки в сумме более 15,8 млн рублей через посредника от руководителя компании-подрядчика. Сейчас Угольков находится в СИЗО, срок его содержания был продлен до 2 января 2024 года.

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#Общество#Кадровые перестановки#Пермь
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