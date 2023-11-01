В Управлении автодорог и транспорта Пермского края опять сменился руководитель

С июля текущего года исполняющим обязанности начальника краевого УАДиТ был Михаил Якушев. На прошлой неделе стало известно, что он решил покинуть должность. Михаил Якушев был назначен руководителем после того, как прежний начальник Андрей Угольков был задержан оперативниками УФСБ России по Пермскому краю при получении взятки в сумме более 15,8 млн рублей через посредника от руководителя компании-подрядчика. Сейчас Угольков находится в СИЗО, срок его содержания был продлен до 2 января 2024 года.