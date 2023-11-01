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Posted 1 ноября, 10:04

Published 1 ноября, 10:04

Modified 1 ноября, 10:14

Updated 1 ноября, 10:14

Внимание! Изменен график выплаты детских пособий

Внимание! Изменен график выплаты детских пособий

1 ноября 2023, 10:04
Фото: properm.ru
В связи с праздничными днями график выплаты детских пособий в ноябре изменился. Рассказываем, когда придут деньги.

По данным Фонда социального страхования по Пермскому краю, в ноябре, в связи с празднованием Дня народного единства, выплаты будут осуществляться по следующему графику:


3 ноября:

  • единое (универсальное) пособие на детей от 0 до 17 лет и беременным за октябрь;
  • выплата пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям;
  • пособие на детей от 8 до 17 лет, назначенное в 2022 году;
  • «путинские» на первого ребёнка до 3 лет.

3 ноября поступит выплата из средств маткапитала за октябрь.

8 ноября будет произведена выплата пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим гражданам за октябрь.

В отделениях Почты России с 15 ноября будут производиться выплаты:

  • пособие с 3 до 7 лет;
  • на 3-го и последующего ребенка (губернаторские).

До 16 ноября родителям должны поступить:

  • выплата на каждого ребенка в возрасте от 17 до 23 лет, обучающегося по очной форме обучения в образовательной организации всех типов;
  • компенсация расходов на оплату коммунальных услуг на каждого члена семьи;
  • ежемесячное пособие на ребёнка малоимущим семьям, назначенное в 2022 году;
  • выплата единовременного пособия семьям при многоплодном рождении (двух и более детей) и кормящим матерям

До 25 ноября:

  • выплата студентам, проживающим в Перми, обучающимся очно, имеющим детей до 1,5 лет;
  • выплата единого (универсального) пособия на почте.

До 26 ноября:

  • компенсация части родительской платы за обучение детей в государственных (муниципальных) учреждениях — музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах в размере 50%;
  • выплата на 3 и последующего ребенка (губернаторские);
  • пособие на детей от 3 до 7 лет, назначенное в 2022 году.

Выплата зачисляется на счет в течение суток. Зачисление на счёт зависит от банка.
Самые первые выплаты после назначения выплачиваются в течение 5 рабочих дней.

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