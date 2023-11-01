Внимание! Изменен график выплаты детских пособий

3 ноября поступит выплата из средств маткапитала за октябрь.



8 ноября будет произведена выплата пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим гражданам за октябрь.



В отделениях Почты России с 15 ноября будут производиться выплаты: