Внимание! Изменен график выплаты детских пособий

Posted 1 ноября, 10:04
Published 1 ноября, 10:04
Modified 1 ноября, 10:14
Updated 1 ноября, 10:14
По данным Фонда социального страхования по Пермскому краю, в ноябре, в связи с празднованием Дня народного единства, выплаты будут осуществляться по следующему графику:
3 ноября:
3 ноября поступит выплата из средств маткапитала за октябрь.
8 ноября будет произведена выплата пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим гражданам за октябрь.
В отделениях Почты России с 15 ноября будут производиться выплаты:
До 16 ноября родителям должны поступить:
До 25 ноября:
До 26 ноября:
Выплата зачисляется на счет в течение суток. Зачисление на счёт зависит от банка.
Самые первые выплаты после назначения выплачиваются в течение 5 рабочих дней.