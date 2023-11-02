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Posted 2 ноября, 11:23

Published 2 ноября, 11:23

Modified 3 ноября, 06:54

Updated 3 ноября, 06:54

«Амкар» направит все деньги от игры с «Челябинском» семье погибшего футболист

«Амкар Пермь» направит деньги с продажи билетов на игру семье погибшего футболиста

2 ноября 2023, 11:23
Фото: пресс-служба ФК «Амкар Пермь»

«Амкар» направит все деньги от игры с «Челябинском» семье погибшего футболист

Кирилл Кочетов ушел из жизни вчера утром.
Сюжет
Амкар

Футбольный клуб «Амкар Пермь» решил направить все средства с продажи билетов на домашнюю игру с «Челябинском» семье Кирилла Кочетова. Сейчас билеты можно купить только на официальном сайте клуба или в сообществе «Пермь Великая», на следующей неделе они появятся в фаншопе (ул. Куйбышева, 95б/1). Как сообщает пресс-служба пермского «Амкара», матч состоится в следующую субботу, 11 ноября, в 16:00, на стадионе «Звезда».

Бывший футболист пермского футбольного клуба Кирилл Кочетов получил травмы в ДТП, случившемся вечером 11 ноября. По данным МВД, водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью». В итоге в аварии погиб Евгений Ситников, а Кирилл Мыльников и Денис Федорочев не получили серьезных травм. Кирилл Кочетов впал в кому и скончался утром 1 ноября, не приходя в сознания.

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