«Амкар Пермь» направит деньги с продажи билетов на игру семье погибшего футболиста

Posted 2 ноября, 11:23
Published 2 ноября, 11:23
Modified 3 ноября, 06:54
Updated 3 ноября, 06:54
Футбольный клуб «Амкар Пермь» решил направить все средства с продажи билетов на домашнюю игру с «Челябинском» семье Кирилла Кочетова. Сейчас билеты можно купить только на официальном сайте клуба или в сообществе «Пермь Великая», на следующей неделе они появятся в фаншопе (ул. Куйбышева, 95б/1). Как сообщает пресс-служба пермского «Амкара», матч состоится в следующую субботу, 11 ноября, в 16:00, на стадионе «Звезда».
Бывший футболист пермского футбольного клуба Кирилл Кочетов получил травмы в ДТП, случившемся вечером 11 ноября. По данным МВД, водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью». В итоге в аварии погиб Евгений Ситников, а Кирилл Мыльников и Денис Федорочев не получили серьезных травм. Кирилл Кочетов впал в кому и скончался утром 1 ноября, не приходя в сознания.