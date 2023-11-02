«Амкар Пермь» направит деньги с продажи билетов на игру семье погибшего футболиста

Футбольный клуб «Амкар Пермь» решил направить все средства с продажи билетов на домашнюю игру с «Челябинском» семье Кирилла Кочетова. Сейчас билеты можно купить только на официальном сайте клуба или в сообществе «Пермь Великая», на следующей неделе они появятся в фаншопе (ул. Куйбышева, 95б/1). Как сообщает пресс-служба пермского «Амкара», матч состоится в следующую субботу, 11 ноября, в 16:00, на стадионе «Звезда».