«Действовали жестко». Сотрудники ФСБ изымают документы из КРПК

UPD. В пресс-службе правительства Пермского края в ответ на запрос Properm.ru позже сообщили, что исполнительные органы власти ежемесячно предоставляют всю необходимую информацию по запросам прокуратуры, МВД и других силовых ведомств, и это является обычной практикой. Власти считают, что при выстроенном конструктивном взаимодействии такие показательные оперативные мероприятия носят избыточный характер и влекут репутационные риски для институтов органы власти.