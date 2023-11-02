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Posted 2 ноября, 07:56

Published 2 ноября, 07:56

Modified 3 ноября, 06:56

Updated 3 ноября, 06:56

В Перми сотрудники ФСБ провела выемки в Корпорации развития Пермского края

«Действовали жестко». Сотрудники ФСБ изымают документы из КРПК

2 ноября 2023, 07:56
Фото: Midjourney

В Перми сотрудники ФСБ провела выемки в Корпорации развития Пермского края

Официального подтверждения работы силовиков пока нет.
Сюжет
Пермь 300

В Перми силовики изымают документы в офисе «Корпорации развития Пермского края». По данным издания «КоммерсантЪ-Прикамье», оперативные мероприятия проводятся и в Агентстве новых технологий, которое подведомственно краевому Минкульту.

Telegram-канал «Погоны и галстуки» утверждает, что действия силовиков связаны с использованием бюджетных средств при реализации проектов к юбилею Перми.

«Сотрудники УФСБ пришли в масках, действовали жестко, некоторых укладывали в лицом в пол», — пишет Telegram-канал со ссылкой на источник.

По данным источника Properm.ru, обыски действительно прошли 2 ноября. В пресс-службе КРПК на звонки журналиста не ответили.

UPD. В пресс-службе правительства Пермского края в ответ на запрос Properm.ru позже сообщили, что исполнительные органы власти ежемесячно предоставляют всю необходимую информацию по запросам прокуратуры, МВД и других силовых ведомств, и это является обычной практикой. Власти считают, что при выстроенном конструктивном взаимодействии такие показательные оперативные мероприятия носят избыточный характер и влекут репутационные риски для институтов органы власти.

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#Пермь#Пермь 300
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