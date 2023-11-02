«Действовали жестко». Сотрудники ФСБ изымают документы из КРПК

Posted 2 ноября, 07:56
Published 2 ноября, 07:56
Modified 3 ноября, 06:56
Updated 3 ноября, 06:56
В Перми силовики изымают документы в офисе «Корпорации развития Пермского края». По данным издания «КоммерсантЪ-Прикамье», оперативные мероприятия проводятся и в Агентстве новых технологий, которое подведомственно краевому Минкульту.
Telegram-канал «Погоны и галстуки» утверждает, что действия силовиков связаны с использованием бюджетных средств при реализации проектов к юбилею Перми.
«Сотрудники УФСБ пришли в масках, действовали жестко, некоторых укладывали в лицом в пол», — пишет Telegram-канал со ссылкой на источник.
По данным источника Properm.ru, обыски действительно прошли 2 ноября. В пресс-службе КРПК на звонки журналиста не ответили.
UPD. В пресс-службе правительства Пермского края в ответ на запрос Properm.ru позже сообщили, что исполнительные органы власти ежемесячно предоставляют всю необходимую информацию по запросам прокуратуры, МВД и других силовых ведомств, и это является обычной практикой. Власти считают, что при выстроенном конструктивном взаимодействии такие показательные оперативные мероприятия носят избыточный характер и влекут репутационные риски для институтов органы власти.