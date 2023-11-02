Генеральный подрядчик реконструкции пермского аэропорта оштрафован за нарушения

Posted 2 ноября, 09:50
Published 2 ноября, 09:50
Modified 2 ноября, 09:51
Updated 2 ноября, 09:51
АО «СтройТрансГаз», являющаяся генеральным подрядчиком реконструкции пермского аэропорта, оштрафована на 600 тыс. рублей за нарушения при выполнении работ. Об этом сообщает 59.ru.
Структура федерального минтранса «Ространсмодернизация» направила «СтройТрансГазу» досудебную претензию. В ней указаны все нарушения, обнаруженные в ходе проверок 14 июня, 12 и 17 июля, а также 10, 23 и 30 августа. В претензии отмечаются несоответствия между проектной и рабочей документацией. Кроме того, выявлены нарушения требований ГОСТов, СНиПов, СанПинов и другой документации.
За каждое нарушение условий, прописанных в контракте, на компанию накладывается штраф в размере 100 тыс. рублей, без учёта неустоек за задержку в выполнении работ. Таким образом за шесть нарушений «Стройтрансгазу» выписан штраф в размере 600 тыс. рублей, сообщает издание со ссылкой на сайт Госзакупок.
В начале октября власти Пермского края направили федеральным коллегам обращение в связи с повторным срывом сроков работ в аэропорту. Претензии возникли, в частности, к срокам реконструкции перрона для телетрапов в Пермском аэропорту. Срок завершения работ был намечен на конец сентября, но оказался сорван.
При этом каждый месяц ход выполнения работ контролирует инспекция ФКУ «Ространсмодернизация», которая выявляет нарушения. В начале сентября учреждение предъявило претензию подрядчику из-за нарушения срока реконструкции: сорвано выполнение 13 этапов контракта.
В краевом правительстве пояснили, что подрядчик приостановил работы по устройству покрытия на перроне аэропорта в конце лета. Сроков завершения работ власти не знают, эту информацию они пытаются узнать у федеральных ведомств.
В 2018 году с АО «СтройТрансГаз» уже заключали контракт на реконструкцию аэропорта, но летом 2021 года Росавиация расторгла его в одностороннем порядке. Сроки завершения работ также переносились множество раз.
Вдобавок, Пермская транспортная прокуратура выяснила, что при строительстве перрона и рулежных дорожек компания использовала не подходящие по толщине и прочности материалы.
Ранее «СтройТрансГаз» уже был выписан штраф за нарушения при реконструкции пермского аэропорта — за пять несоблюдений компания была оштрафована на 7,8 млн рублей. Из этой суммы 200 тыс. рублей были взысканы с предприятия принудительно через суд.