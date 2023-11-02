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Posted 2 ноября, 09:50

Published 2 ноября, 09:50

Modified 2 ноября, 09:51

Updated 2 ноября, 09:51

Генеральный подрядчик реконструкции пермского аэропорта оштрафован за нарушения

Генеральный подрядчик реконструкции пермского аэропорта оштрафован за нарушения

2 ноября 2023, 09:50
Фото: properm.ru
Компании «СтройТрансГаз» вменяют нарушения, выявленные в ходе проверок этим летом.

АО «СтройТрансГаз», являющаяся генеральным подрядчиком реконструкции пермского аэропорта, оштрафована на 600 тыс. рублей за нарушения при выполнении работ. Об этом сообщает 59.ru.

Структура федерального минтранса «Ространсмодернизация» направила «СтройТрансГазу» досудебную претензию. В ней указаны все нарушения, обнаруженные в ходе проверок 14 июня, 12 и 17 июля, а также 10, 23 и 30 августа. В претензии отмечаются несоответствия между проектной и рабочей документацией. Кроме того, выявлены нарушения требований ГОСТов, СНиПов, СанПинов и другой документации.

За каждое нарушение условий, прописанных в контракте, на компанию накладывается штраф в размере 100 тыс. рублей, без учёта неустоек за задержку в выполнении работ. Таким образом за шесть нарушений «Стройтрансгазу» выписан штраф в размере 600 тыс. рублей, сообщает издание со ссылкой на сайт Госзакупок.

В начале октября власти Пермского края направили федеральным коллегам обращение в связи с повторным срывом сроков работ в аэропорту. Претензии возникли, в частности, к срокам реконструкции перрона для телетрапов в Пермском аэропорту. Срок завершения работ был намечен на конец сентября, но оказался сорван.

При этом каждый месяц ход выполнения работ контролирует инспекция ФКУ «Ространсмодернизация», которая выявляет нарушения. В начале сентября учреждение предъявило претензию подрядчику из-за нарушения срока реконструкции: сорвано выполнение 13 этапов контракта.

В краевом правительстве пояснили, что подрядчик приостановил работы по устройству покрытия на перроне аэропорта в конце лета. Сроков завершения работ власти не знают, эту информацию они пытаются узнать у федеральных ведомств.

В 2018 году с АО «СтройТрансГаз» уже заключали контракт на реконструкцию аэропорта, но летом 2021 года Росавиация расторгла его в одностороннем порядке. Сроки завершения работ также переносились множество раз.

Вдобавок, Пермская транспортная прокуратура выяснила, что при строительстве перрона и рулежных дорожек компания использовала не подходящие по толщине и прочности материалы.

Ранее «СтройТрансГаз» уже был выписан штраф за нарушения при реконструкции пермского аэропорта — за пять несоблюдений компания была оштрафована на 7,8 млн рублей. Из этой суммы 200 тыс. рублей были взысканы с предприятия принудительно через суд.

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#Аэропорт#Пермский аэропорт#Транспорт#Реконструкция аэропорта
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