Генеральный подрядчик реконструкции пермского аэропорта оштрафован за нарушения

Структура федерального минтранса «Ространсмодернизация» направила «СтройТрансГазу» досудебную претензию. В ней указаны все нарушения, обнаруженные в ходе проверок 14 июня, 12 и 17 июля, а также 10, 23 и 30 августа. В претензии отмечаются несоответствия между проектной и рабочей документацией. Кроме того, выявлены нарушения требований ГОСТов, СНиПов, СанПинов и другой документации.