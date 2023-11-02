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Posted 2 ноября, 05:09

Published 2 ноября, 05:09

Modified 2 ноября, 05:11

Updated 2 ноября, 05:11

Мошенники пишут пермякам от имени начальника ИГЖН Александра Евсюкова

«Как ваши дела?» Пермякам начали приходить сообщения от важного чиновника

2 ноября 2023, 05:09
Фото: fusionbrain.ai

Мошенники пишут пермякам от имени начальника ИГЖН Александра Евсюкова

Злоумышленники предупреждают о важном звонке.

Мошенники продолжают использовать имена пермяков для обмана. На этот раз сообщения в Telegram приходят якобы от имени начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова.

Пресс-служба краевого МинЖКХ уточняет, что в сообщениях неизвестные предупреждают о звонке из министерства и просят о конфиденциальности.

Ранее мошенники в сообщениях представлялись первым замглавы администрации Перми Ольгой Андриановой, а также главой краевого Минтербеза Виктором Батмазовым. Во всех случаях злоумышленники предупреждали о неких звонках. Неизвестно, есть ли пострадавшие от этой схемы.

Фото: t.me/mingkh59
#Пермь#Мошенники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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