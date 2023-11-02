«Как ваши дела?» Пермякам начали приходить сообщения от важного чиновника

Ранее мошенники в сообщениях представлялись первым замглавы администрации Перми Ольгой Андриановой, а также главой краевого Минтербеза Виктором Батмазовым. Во всех случаях злоумышленники предупреждали о неких звонках. Неизвестно, есть ли пострадавшие от этой схемы.