«Как ваши дела?» Пермякам начали приходить сообщения от важного чиновника

Posted 2 ноября, 05:09
Published 2 ноября, 05:09
Modified 2 ноября, 05:11
Updated 2 ноября, 05:11
Мошенники продолжают использовать имена пермяков для обмана. На этот раз сообщения в Telegram приходят якобы от имени начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова.
Пресс-служба краевого МинЖКХ уточняет, что в сообщениях неизвестные предупреждают о звонке из министерства и просят о конфиденциальности.
Ранее мошенники в сообщениях представлялись первым замглавы администрации Перми Ольгой Андриановой, а также главой краевого Минтербеза Виктором Батмазовым. Во всех случаях злоумышленники предупреждали о неких звонках. Неизвестно, есть ли пострадавшие от этой схемы.