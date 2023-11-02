Каждый пятый россиянин признался в чувстве злобы

По результатам опроса, большинство россиян считает себя добрыми людьми, хотя каждый пятый респондент признался в том, что скорее считает себя злым человеком и не понимает, почему его близкие так считают.

Опрос: каждый пятый житель России считает себя злым человеком Результаты исследования, на который ссылается ridus.ru, свидетельствуют о том, что в стране преобладают в основном добрые люди. Большинство опрошенных (79%) считают себя скорее добрыми, чем злыми. Один из респондентов цитируется изданием: «Сложно оценить себя, но моя жена говорит, что я добрый». Другой участник опроса отмечает, что злиться вредно для здоровья. Тем не менее, 21% опрошенных считают себя скорее злыми. Некоторые из них не понимают, почему их близкие считают их злыми, ведь сами они такими не считают. Многие респонденты отмечают, что отвечают на добрые поступки добром, но в ответ на злые могут ответить чем-то негативным.