Кинокомпании ждут снега в Пермском крае, чтобы начать съемки двух проектов

К рассмотрению принимались расходы, соответствующие установленному минкультом перечню затрат. Кинокомпании документально подтвердили платежи более 38 млн. рублей на территории региона. Максимальные издержки в этом году пришлись на оплату аренды техники и автотранспорта, а также услуг по обеспечению проживания членов съемочной группы и приобретению для них авиабилетов.