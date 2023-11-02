Кинокомпании ждут снега в Пермском крае, чтобы начать съемки двух проектов

Posted 2 ноября, 13:42
Published 2 ноября, 13:42
Modified 2 ноября, 13:43
Updated 2 ноября, 13:43
Этой зимой в Пермском крае ожидаются съемки двух кинопроектов. Сейчас съемочные команды ждут установления снежного покрова, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на краевой минкульт.
Названия будущих кинопроектов пока не разглашается, работа над ними еще не начиналась. Больше информации в ведомстве обещают обнародовать, когда группы подтвердят выход на площадку.
За минувший летне-осенний сезон съемок фильмов в Прикамье планировалось снять 10 фильмов и пять сериалов.
В октябре Министерство культуры Пермского края определило победителей второго этапа отбора на получение субсидии. Пять кинокомпаний, которые предоставили подтверждающие затраты документы, получат из регионального бюджета более 19 млн рублей.
К рассмотрению принимались расходы, соответствующие установленному минкультом перечню затрат. Кинокомпании документально подтвердили платежи более 38 млн. рублей на территории региона. Максимальные издержки в этом году пришлись на оплату аренды техники и автотранспорта, а также услуг по обеспечению проживания членов съемочной группы и приобретению для них авиабилетов.
Программа выплаты субсидии кинокомпаниям действует в регионе с 2019 года. Общий размер субсидий, выплаченных кинокомпаниям в Пермском крае с 2019 по 2022 год — 63,7 млн. рублей.