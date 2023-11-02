Крым вновь атакуют беспилотниками и ракетами. Что говорят власти

Posted 2 ноября, 05:43
Published 2 ноября, 05:43
Modified 2 ноября, 05:45
Updated 2 ноября, 05:45
Беспилотники вновь атаковали территорию России. По данным Минобороны России, очередное нападение произошло утром 2 ноября. Были применены шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили один дрон над акваторией Черного моря, еще пять — перехватили над территорией Крыма.
1 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в своих социальных сетях, что территорию региона атаковали с помощью ракет. По его словам, над субъектом сбиты семь ракет, которые летели в сторону Крыма. Люди или инфраструктура не пострадали.