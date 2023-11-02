Крым вновь атакуют беспилотниками и ракетами. Что говорят власти

1 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в своих социальных сетях, что территорию региона атаковали с помощью ракет. По его словам, над субъектом сбиты семь ракет, которые летели в сторону Крыма. Люди или инфраструктура не пострадали.