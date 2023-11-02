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Posted 2 ноября, 05:43

Published 2 ноября, 05:43

Modified 2 ноября, 05:45

Updated 2 ноября, 05:45

Крым вновь атакуют беспилотниками и ракетами

Крым вновь атакуют беспилотниками и ракетами. Что говорят власти

2 ноября 2023, 05:43
Фото: Midjourney

Крым вновь атакуют беспилотниками и ракетами

Нападения зафиксированы 1 и 2 ноября.

Беспилотники вновь атаковали территорию России. По данным Минобороны России, очередное нападение произошло утром 2 ноября. Были применены шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили один дрон над акваторией Черного моря, еще пять — перехватили над территорией Крыма.

1 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в своих социальных сетях, что территорию региона атаковали с помощью ракет. По его словам, над субъектом сбиты семь ракет, которые летели в сторону Крыма. Люди или инфраструктура не пострадали.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Дроны#Беспилотники
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