Лимаренко обсудил с представителем ВВО возможность передачи земли военных Сахалину

«В ряде случаев нам удается найти неиспользуемые участки с очень хорошими параметрами, на которых мы ничего не можем сделать. Речь идет о землях Минобороны РФ, где фактически находятся пустыри и разрушенные здания, а также находящиеся под объектами Минобороны, ранее переданными в муниципальную собственность. Сегодня мы говорим об участках, расположенных в Южно-Сахалинске, а также в Корсаковском и Курильском районах. На этих землях мы хотим построить жилые дома, школы, детские сады, создать общественные пространства для семейного отдыха, развивать туризм, проводить ремонт переданного от Минобороны имущества», — подчеркнул глава региона.