МЧС: гололедица и сильный ветер ожидаются в Пермском крае

Posted 2 ноября, 12:45
Published 2 ноября, 12:45
Modified 2 ноября, 12:47
Updated 2 ноября, 12:47
В отдельных районах Пермского края завтра, 3 ноября, ожидается гололедица на дорогах, ночью туман. Также по прогнозу синоптиков днем в регионе будут наблюдаться порывы ветра до 17 м/с, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В связи с неблагоприятной погодой возможны обрывы линий электропередач, заторы и увеличением числа ДТП. Для снижения негативных последствий в МЧС рекомендуют жителям Прикамья избегать нахождения рядом с линиями электропередач, а при авариях на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности. На дорогах водители должны соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, а пешеходы — быть осторожными при передвижении пешком и переходе проезжей части.
О происшествиях сообщайте по номерам экстренных служб 01, 101 или 112.