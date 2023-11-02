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Posted 2 ноября, 12:45

Published 2 ноября, 12:45

Modified 2 ноября, 12:47

Updated 2 ноября, 12:47

МЧС предупреждает жителей Прикамья о сильном ветре и гололедице 3 ноября

МЧС: гололедица и сильный ветер ожидаются в Пермском крае

2 ноября 2023, 12:45
Фото: fusionbrain.ai

МЧС предупреждает жителей Прикамья о сильном ветре и гололедице 3 ноября

Будьте особенно осторожны на дорогах.

В отдельных районах Пермского края завтра, 3 ноября, ожидается гололедица на дорогах, ночью туман. Также по прогнозу синоптиков днем в регионе будут наблюдаться порывы ветра до 17 м/с, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В связи с неблагоприятной погодой возможны обрывы линий электропередач, заторы и увеличением числа ДТП. Для снижения негативных последствий в МЧС рекомендуют жителям Прикамья избегать нахождения рядом с линиями электропередач, а при авариях на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности. На дорогах водители должны соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, а пешеходы — быть осторожными при передвижении пешком и переходе проезжей части.

О происшествиях сообщайте по номерам экстренных служб 01, 101 или 112.

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