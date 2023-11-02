МЧС: гололедица и сильный ветер ожидаются в Пермском крае

В связи с неблагоприятной погодой возможны обрывы линий электропередач, заторы и увеличением числа ДТП. Для снижения негативных последствий в МЧС рекомендуют жителям Прикамья избегать нахождения рядом с линиями электропередач, а при авариях на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности. На дорогах водители должны соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, а пешеходы — быть осторожными при передвижении пешком и переходе проезжей части.