«Мотовилихинские заводы» купило предприятие из Татарстана. Что о нем известно

АО «Ремдизель» также разрабатывает и производит автомобильную технику. Например, бронеавтомобили семейства «Тайфун». Преимущественное право выкупа пермского завода было у государства, так как ПАО является стратегическим предприятием. Однако власти не воспользовались этим преимуществом.