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Posted 2 ноября, 08:34

Published 2 ноября, 08:34

Modified 3 ноября, 03:53

Updated 3 ноября, 03:53

Покупателем пермских «Мотовилихинских заводов» стало АО «Ремдизель»

«Мотовилихинские заводы» купило предприятие из Татарстана. Что о нем известно

2 ноября 2023, 08:34
Фото: unsplash.com

Покупателем пермских «Мотовилихинских заводов» стало АО «Ремдизель»

Договор о продаже имущества пермского завода подписан.

Акционерное общество из Набережных Челнов «Ремдизель» купило ПАО «Мотовилихинские заводы» за 1,27 млрд рублей. Договор купли-продажи имущественного комплекса предприятия уже подписан, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». АО является преемником предприятия, созданного как ремонтный завод дизельных двигателей автомобилей «КамАЗ».

АО «Ремдизель» также разрабатывает и производит автомобильную технику. Например, бронеавтомобили семейства «Тайфун». Преимущественное право выкупа пермского завода было у государства, так как ПАО является стратегическим предприятием. Однако власти не воспользовались этим преимуществом.

По словам краевых властей, сейчас завод обеспечен крупными государственными заказами на несколько лет вперед. Планируется строительством новых цехов, реновация завода. Объем государственных инвестиций в «Мотовилихинские заводы» ожидается в размере около 20 млрд рублей.

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#Пермь#Банкротство#Мотовилихинские заводы#Заводы
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