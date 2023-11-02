Мужчину в Кемеровской области оштрафовали за незаконный полет на параплане

Выяснилось, что в августе текущего года мужчина совершил незаконный полет на параплане в поселке Шерегеш Таштагольского района. Он не уведомил уполномоченный орган обслуживания воздушного движения, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. В итоге кузбассовца оштрафовали на 30 тыс. рублей.