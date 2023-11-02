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Posted 2 ноября, 04:42

Published 2 ноября, 04:42

Modified 2 ноября, 04:44

Updated 2 ноября, 04:44

Мужчину в Кемеровской области оштрафовали за незаконный полет на параплане

Мужчину в Кемеровской области оштрафовали за незаконный полет на параплане

2 ноября 2023, 04:42
Фото: unsplash.com
Нарушитель не уведомил уполномоченный орган о предстоящем полете.

В Кемеровской области мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП. Нарушителя нашли во время проверки исполнения воздушного законодательства, организованной Новокузнецкой транспортной прокуратурой, пишет VSE42.Ru.

Выяснилось, что в августе текущего года мужчина совершил незаконный полет на параплане в поселке Шерегеш Таштагольского района. Он не уведомил уполномоченный орган обслуживания воздушного движения, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. В итоге кузбассовца оштрафовали на 30 тыс. рублей.

#Происшествия#Общество
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