Начальников транспортного цеха в Перми отправили в СИЗО

Адвокат отметил, что обвинение основано только на показаниях Янцова, который рассказал следствию, что у него были более 200 тыс. рублей, предназначенных для передачи Волосатых. Защита считает это оговором. Кроме того, в материалах дела нет данных о движении средств и перечислении их Волосатых. В итоге суд отправил Волосатых также в СИЗО до 31 декабря.