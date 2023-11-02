Начальников транспортного цеха в Перми отправили в СИЗО

Posted 2 ноября, 10:20
Published 2 ноября, 10:20
Modified 3 ноября, 06:16
Updated 3 ноября, 06:16
Сегодня, 2 ноября, судья Ленинского районного суда Марина Якутова по ходатайству следствия избрала меру пресечения двум представителям городской транспортной отрасли. Речь идет о начальнике финансового отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрее Волосатых и начальнике автобусного парка муниципального предприятия Сергее Семушеве.
Оба они были задержаны 31 октября в Перми в рамках расследования уголовного дела, идущего в нескольких регионов страны. По информации журналиста Properm.ru, Волосатых задержали на рабочем месте в управлении на ул. Уральской, Семушева — на территории автопарка ПГЭТ.
В деле фигурируют компании-поставщики ООО «Автохолдинг» и «Нитавто». С повинной по уголовному делу явился один из подозреваемых еще 17 мая 2023 года. Замруководителя службы продаж «Нитавто» Владимир Янцов рассказал о том, что готовился передть взятку Семушеву.
31 октября в Перми было возбуждено уголовное дело, в том числе в отношении Семушева. Тогда же его допросили в качестве подозреваемого, от дачи показаний он отказался. Обвинение по получению группой лиц по сговору было предъявлено Семушеву 1 ноября. Сумма инкриминируемой взятки ему и Волосатых составляет 242,7 тыс. рублей — ее озвучили в суде.
Как стало известно, защита считает, что закупки запчастей были разовыми, по потребности, «как сломается автобус». О том, что цены завышены, они не знали.
Следствие утверждает, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. Как было заявлено, Семушев может оказать давление на свидетелей, уничтожить вещественные доказательства, может иметь связи за границей. Следствие попросило отправить его в СИЗО.
Сам Сергей Семушев попросил избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест. Так как у его отца есть проблемы со здоровьем. Семушев уточнил, что собирается содействовать следствию.
Защита отметила, что ходатайство следствия удовлетворению не подлежит, так как обвинение предъявлено не конкретно — есть лишь явка с повинной и показания свидетеля. Адвокат предлагает внести залог в 1 млн рублей.
В итоге суд встал на сторону обвинения. Семушева отправили в СИЗО до 31 декабря.
Следствие попросило отправить Андрей Волосатых также в СИЗО до 31 декабря, мотивируя это тем, что чиновник может скрыться, у него есть деньги и дорогостоящее имущество. Кроме того, он может оказывать давление на свидетелей из числа подчиненных.
Адвокат Волосатых отметил, что его подзащитный не признает вину, но готов сотрудничать со следствием. От дачи показаний во время предъявления обвинения 1 ноября Волосатых также отказался.
Как сказал в суде Волосатых, ему нужно платить кредиты и работать, а мера пресечения слишком сурова. Его зарплата составляет 135 тыс. рублей, из них 65 тыс. рублей отдает на погашение кредитов. Просил применить в качестве меры пресечения подписку о невыезде, он утверждал, что готов сотрудничать со следствием.
Адвокат отметил, что обвинение основано только на показаниях Янцова, который рассказал следствию, что у него были более 200 тыс. рублей, предназначенных для передачи Волосатых. Защита считает это оговором. Кроме того, в материалах дела нет данных о движении средств и перечислении их Волосатых. В итоге суд отправил Волосатых также в СИЗО до 31 декабря.
Адвокаты намерены на следующей неделе обжаловать решения по обоим обвиняемым. По имеющейся информации, они оба пока остаются в пермском СИЗО, потом могут быть этапированы в другой регион.
Как ранее сообщили коллеги из «КоммерсантЪ-Прикаме», подозреваемые были задержаны в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге. По одной из версий, о которой пишут СМИ и telegram-каналы, задержанные могли стать фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Сообщается, что расследование носит межрегиональный характер. Ранее следственные действия проводились в Челябинске, а накануне — в Перми, Йошкар-Оле и Краснодаре.
О задержании на рабочих местах начальника финансового отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрея Волосатых и начальника автобусного парка муниципального предприятия Сергея Семушева стало известно вчера, 1 ноября.