Охранник обокрал ювелирный магазин в Соликамске на 850 тысяч рублей

Posted 2 ноября, 03:01
Published 2 ноября, 03:01
Modified 2 ноября, 03:03
Updated 2 ноября, 03:03
В Соликамске осудили охранника частного ювелирного магазина за кражу денег и золотых украшений. По данным пресс-службы прокуратуры Пермского края, мужчина причастен к краже средств и имущества на 850 тыс. рублей.
Он имел доступ к служебному помещению с деньгами и украшениями из-за специфики своей работы. Золото охранник продал на рынке в Перми. Суд приговорил злоумышленника к 8 годам лишения свободы в колонии особого режима. Также его оштрафовали на 10 тыс. рублей. Он должен выплатить всю сумму причиненного ущерба. Приговор в законную силу еще не вступил, его можно обжаловать.