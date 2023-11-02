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Posted 2 ноября, 03:01

Published 2 ноября, 03:01

Modified 2 ноября, 03:03

Updated 2 ноября, 03:03

Охранник обокрал ювелирный магазин в Соликамске на 850 тысяч рублей

Охранник обокрал ювелирный магазин в Соликамске на 850 тысяч рублей

2 ноября 2023, 03:01
Фото: ideogram.ai
Мужчину приговорили к сроку в колонии особого режима.

В Соликамске осудили охранника частного ювелирного магазина за кражу денег и золотых украшений. По данным пресс-службы прокуратуры Пермского края, мужчина причастен к краже средств и имущества на 850 тыс. рублей.

Он имел доступ к служебному помещению с деньгами и украшениями из-за специфики своей работы. Золото охранник продал на рынке в Перми. Суд приговорил злоумышленника к 8 годам лишения свободы в колонии особого режима. Также его оштрафовали на 10 тыс. рублей. Он должен выплатить всю сумму причиненного ущерба. Приговор в законную силу еще не вступил, его можно обжаловать.

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#Происшествия#Пермь#Соликамск
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