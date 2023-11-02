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Posted 2 ноября, 06:48

Published 2 ноября, 06:48

Modified 2 ноября, 06:50

Updated 2 ноября, 06:50

Пермские спасатели рассказали, как спастись, если вы упали под лед

Осторожно: тонкий лед! Как спасти провалившегося под лед и спастись самому

2 ноября 2023, 06:48
Фото: 1MI

Пермские спасатели рассказали, как спастись, если вы упали под лед

Спасатели напоминают, что выходить на лед опасно для жизни.

В Прикамье началось время осеннего становления льда, когда вода замерзает неравномерно, по частям: сначала на мелководье у берега, потом уже на середине. В Пермской городской службе спасения рассказали, что в октябре группы быстрого реагирования выезжали 208 раз, в итоге спасено 42 человека.

Если человек на ваших глазах провалился под лед:

  • немедленно позвоните в 112;
  • не подходите к краю проруби;
  • лягте на живот и протяните палку или одежду пострадавшему, чтобы он ухватился за нее;
  • вытяните человека из проруби, отведите или отнесите его в теплое безопасное место;
  • снимите с пострадавшего мокрую одежду, заверните его в теплые сухие вещи или одеяло, напоите горячим питьем;
  • не погружайте пострадавшего в горячую ванну, резкий перепад температуры негативно повлияет на сердце.

Если под лед провалились вы:

  • без паники, сохраняйте глубокое дыхание;
  • непрерывно двигайте ногами так, словно крутите педали велосипеда;
  • не пытайтесь сразу выбрать на лед, а продвигайтесь в сторону ближайшего берега, разрушая ледяную кромку;
  • когда лед перестанет ломаться, положите руки на лед как можно дальше и постарайтесь выбраться;
  • выбравшись на лед, ползите на животе вперед и ни в коем случае не поднимайтесь на ноги;
  • там, где лед крепче, повернитесь на бок и перекатывайтесь в сторону берега;
  • когда вы оказались на берегу, не останавливайтесь и как можно быстрее доберитесь до ближайшего теплого помещения.

Спасатели предупреждают, что при температуре воды всего +3˚ летальный исход наступает менее, чем через 10 минут.

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#Общество#Пермь#Инструкция#Спасатели#Тонкий лед
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