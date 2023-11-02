Осторожно: тонкий лед! Как спасти провалившегося под лед и спастись самому

В Прикамье началось время осеннего становления льда, когда вода замерзает неравномерно, по частям: сначала на мелководье у берега, потом уже на середине. В Пермской городской службе спасения рассказали, что в октябре группы быстрого реагирования выезжали 208 раз, в итоге спасено 42 человека.