Осторожно: тонкий лед! Как спасти провалившегося под лед и спастись самому

Posted 2 ноября, 06:48
Published 2 ноября, 06:48
Modified 2 ноября, 06:50
Updated 2 ноября, 06:50
В Прикамье началось время осеннего становления льда, когда вода замерзает неравномерно, по частям: сначала на мелководье у берега, потом уже на середине. В Пермской городской службе спасения рассказали, что в октябре группы быстрого реагирования выезжали 208 раз, в итоге спасено 42 человека.
Спасатели предупреждают, что при температуре воды всего +3˚ летальный исход наступает менее, чем через 10 минут.