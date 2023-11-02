Пожарные справились с огнем на Промышленной в Перми

Posted 2 ноября 2023, 17:16
Published 2 ноября 2023, 17:16
Modified 2 ноября 2023, 17:36
Updated 2 ноября 2023, 17:36
Пожар в ангаре с горючими веществами в Осенцовском промузле потушен. Об этом сообщают в МЧС.
Площадь пожара около 200 кв. метров. На месте работают 54 специалиста и 15 единиц техники. Проводится проливка и разборка конструкций.
Сообщение о пожаре по ул. Промышленной поступило МЧС в 20:48.
К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю в количестве 65 человек личного состава и 16 единиц техники.
Было установлено, что происходит горение емкостей с горючей жидкостью на открытой территории, существовала угроза распространения огня на ангары, расположенные в непосредственной близости.
Ликвидация открытого горения произошла в 21:51.
Площадь пожара 200 квадратных метров.
В результате пожара погибших и травмированных нет.
Угрозы распространения огня не допущено.