Пожарные справились с огнем на Промышленной в Перми

Сообщение о пожаре по ул. Промышленной поступило МЧС в 20:48.

К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю в количестве 65 человек личного состава и 16 единиц техники.



Было установлено, что происходит горение емкостей с горючей жидкостью на открытой территории, существовала угроза распространения огня на ангары, расположенные в непосредственной близости.