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Posted 2 ноября 2023, 17:16

Published 2 ноября 2023, 17:16

Modified 2 ноября 2023, 17:36

Updated 2 ноября 2023, 17:36

Пожарные справились с огнем на Промышленной в Перми

2 ноября 2023, 17:16
Сейчас спасатели разбирают конструкции ангара.

Пожар в ангаре с горючими веществами в Осенцовском промузле потушен. Об этом сообщают в МЧС.

Площадь пожара около 200 кв. метров. На месте работают 54 специалиста и 15 единиц техники. Проводится проливка и разборка конструкций.

Сообщение о пожаре по ул. Промышленной поступило МЧС в 20:48.
К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю в количестве 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

Было установлено, что происходит горение емкостей с горючей жидкостью на открытой территории, существовала угроза распространения огня на ангары, расположенные в непосредственной близости.

Ликвидация открытого горения произошла в 21:51.

Площадь пожара 200 квадратных метров.

В результате пожара погибших и травмированных нет.

Угрозы распространения огня не допущено.

#Происшествия#Пожар
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