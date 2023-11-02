properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 17:16

Published 2 ноября, 17:16

Modified 2 ноября, 17:36

Updated 2 ноября, 17:36

Пожарные справились с огнем на Промышленной в Перми

Пожарные справились с огнем на Промышленной в Перми

2 ноября 2023, 17:16
Фото: МЧС России
Сейчас спасатели разбирают конструкции ангара.

Пожар в ангаре с горючими веществами в Осенцовском промузле потушен. Об этом сообщают в МЧС.

Площадь пожара около 200 кв. метров. На месте работают 54 специалиста и 15 единиц техники. Проводится проливка и разборка конструкций.

Сообщение о пожаре по ул. Промышленной поступило МЧС в 20:48.
К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю в количестве 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

Было установлено, что происходит горение емкостей с горючей жидкостью на открытой территории, существовала угроза распространения огня на ангары, расположенные в непосредственной близости.

Ликвидация открытого горения произошла в 21:51.

Площадь пожара 200 квадратных метров.

В результате пожара погибших и травмированных нет.

Угрозы распространения огня не допущено.

#Происшествия#Пожар
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25