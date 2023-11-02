properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 06:11

Published 2 ноября, 06:11

Modified 2 ноября, 06:13

Updated 2 ноября, 06:13

Педофила из Добрянки осудили за публикацию порно видео с детьми

Педофила из Добрянки осудили за публикацию порно видео с детьми

2 ноября 2023, 06:11
Фото: fusionbrain.ai
Злоумышленника отправили за решетку.

В Добрянке осудили 38-летнего мужчину за распространение в интернете порнографических изображений, на которых были дети. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, злоумышленник причастен к 11 преступным эпизодам.

Мужчина в 2021 и 2022 годах размещал в социальной сети видео с изображением детей. Некоторым из них не было и 14 лет. Порнографические материалы он не снимал сам, а купил.

Преступника отправили в колонию общего режима на 4 года, а также оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Читайте также:
Убийца медсестры из Чусового был осуждён на 20 лет, но не отсидел и годаВ Чусовом мошенники дважды за день приходили к пенсионерке и лишили ее 364 тысячВнимание! Изменен график выплаты детских пособий
#Суд#Пермь#Детский мир
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25