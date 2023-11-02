Педофила из Добрянки осудили за публикацию порно видео с детьми

Posted 2 ноября, 06:11
Published 2 ноября, 06:11
Modified 2 ноября, 06:13
Updated 2 ноября, 06:13
В Добрянке осудили 38-летнего мужчину за распространение в интернете порнографических изображений, на которых были дети. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, злоумышленник причастен к 11 преступным эпизодам.
Мужчина в 2021 и 2022 годах размещал в социальной сети видео с изображением детей. Некоторым из них не было и 14 лет. Порнографические материалы он не снимал сам, а купил.
Преступника отправили в колонию общего режима на 4 года, а также оштрафовали на 30 тыс. рублей.