Пенсионер из Краснокамска влетел в большегруз в Кировской области

Все случилось в 20 км от поселка Афанасьево. В сторону Перми ехал автомобиль LADA Vesta, которым управлял краснокамец 1954 года рождения. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз. Мужчина погиб. Пассажир легкового автомобиля выжил, его с ушибами доставили в больницу. Водитель большегруза никаких травм не получил.