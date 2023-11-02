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Posted 2 ноября, 03:55

Published 2 ноября, 03:55

Modified 2 ноября, 03:58

Updated 2 ноября, 03:58

Пенсионер из Краснокамска влетел в большегруз в Кировской области

Пенсионер из Краснокамска влетел в большегруз в Кировской области

2 ноября 2023, 03:55
Фото: ЕДДС Афанасьевского округа
Мужчина не выжил в аварии.
Сюжет
Дтп

В Кировской области в Афанасьевском округе случилось смертельное ДТП с водителем из Краснокамска. По данным ЕДДС, сообщение об аварии на федеральной трассе Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» поступило 1 ноября около 14:00.

Все случилось в 20 км от поселка Афанасьево. В сторону Перми ехал автомобиль LADA Vesta, которым управлял краснокамец 1954 года рождения. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз. Мужчина погиб. Пассажир легкового автомобиля выжил, его с ушибами доставили в больницу. Водитель большегруза никаких травм не получил.

Фото: ЕДДС Афанасьевского округа
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#Авто#Дтп#Пермь#Авария
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