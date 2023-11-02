Пенсионер из Краснокамска влетел в большегруз в Кировской области

Posted 2 ноября, 03:55
Published 2 ноября, 03:55
Modified 2 ноября, 03:58
Updated 2 ноября, 03:58
В Кировской области в Афанасьевском округе случилось смертельное ДТП с водителем из Краснокамска. По данным ЕДДС, сообщение об аварии на федеральной трассе Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» поступило 1 ноября около 14:00.
Все случилось в 20 км от поселка Афанасьево. В сторону Перми ехал автомобиль LADA Vesta, которым управлял краснокамец 1954 года рождения. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз. Мужчина погиб. Пассажир легкового автомобиля выжил, его с ушибами доставили в больницу. Водитель большегруза никаких травм не получил.