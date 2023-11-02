Передано в суд дело о хищении 127 миллионов рублей на ремонте дороги в Прикамье

Строительная бригада выполнила соответствующие работы некачественным материалом, выполняя указания Оганесяна. Также Оганесян дал указание подчиненным подготовить недостоверную исполнительную документацию, в том числе паспорта-накладные о проведенных работах и финансовых затратах. На основании представленных документов были подписаны акты приемки выполненных работ и перечислены денежные средства на счет организации–подрядчика. В результате завышения стоимости проведенных работ региональному бюджету причинен многомиллионный ущерб.