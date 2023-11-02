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Posted 2 ноября, 14:19

Published 2 ноября, 14:19

Modified 2 ноября, 14:20

Updated 2 ноября, 14:20

Передано в суд дело о хищении 127 миллионов рублей на ремонте дороги в Прикамье

Передано в суд дело о хищении 127 миллионов рублей на ремонте дороги в Прикамье

2 ноября 2023, 14:19
Фото: properm.ru
Речь идет об участке трассы Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь».

В Ленинский районный суд Перми передано дело о хищении средств при ремонте федеральной автодороги. Похищено более 127 млн рублей, сообщают в краевой прокуратуре.

Дело расследовалось в отношении в отношении заместителя генерального директора ООО «ДСК „Арсенал“ Армена Оганесяна. Он обвиняется по ч.4ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Обвиняемый, являясь в период 2018–2019 годов заместителем руководителя подрядной организации, при исполнении государственного контракта по ремонту участка федеральной автомобильной дороги похитил свыше 127 млн рублей, считает следствие.

В ходе реконструкции дорожного полотна в районе границы Пермского края и Кировской области трассы Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь», Оганесян организовал подмену строительного материала, предусмотренного техническим заданием и используемого в укладке дорожного полотна, на более низкую по стоимости и качеству асфальтобетонную смесь.

Строительная бригада выполнила соответствующие работы некачественным материалом, выполняя указания Оганесяна. Также Оганесян дал указание подчиненным подготовить недостоверную исполнительную документацию, в том числе паспорта-накладные о проведенных работах и финансовых затратах. На основании представленных документов были подписаны акты приемки выполненных работ и перечислены денежные средства на счет организации–подрядчика. В результате завышения стоимости проведенных работ региональному бюджету причинен многомиллионный ущерб.

С целью возмещения материального вреда, причиненного преступлением, прокурором города заявлен иск о возмещении ущерба, для обеспечения которого наложен арест на имущество обвиняемого в размере 171 млн рублей.

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#Авто#Общество#Суд#Криминал#Транспорт
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