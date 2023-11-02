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Posted 2 ноября, 07:30

Published 2 ноября, 07:30

Modified 2 ноября, 07:30

Updated 2 ноября, 07:30

Пермский эксперт назвал продукты, необходимые для поддержания иммунитета

Пермский эксперт назвал продукты, необходимые для поддержания иммунитета

2 ноября 2023, 07:30
Фото: fusionbrain.ai
Специалист отмечает, что правильное питание влияет на эффективность иммунитета.

Кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ Сергей Солодников рассказал, что нужно есть и сколько воды нужно пить, чтобы поддерживать иммунитет.

По его словам, правильное питание является важной составляющей для эффективного иммунитета. Нарушение работы пищеварительной системы влияет на иммунитет, так как большая часть иммунных клеток находится именно в органах желудочно-кишечного тракта, сообщает пресс-служба Пермского Политеха.

Если питаться продуктами, в которых много жиров, сахара или соли, то начнется ожирение. Оно может привести к развитию теросклероза, гипертонии, заболеваний ЖКТ, повреждению печени. Иммунитет ослабевает и при дефиците веса, когда человек употребляет недостаточно белков, жиров и углеводов.

Список продуктов для иммунитета

Поддержанию иммунитета поможет имбирь — он содержит более 400 биологически активных веществ. Одной из важных составляющих этого продукта является витамин С, необходимый для борьбы с патогенными микроорганизмами. Витамины группы А помогают регенерации тканей и улучшению зрения, группы В — улучшают кровообращение, стабилизируют метаболизм.

Кисломолочные продукты содержат пробиотики — они помогают поддерживать микрофлору кишечника. Это снижает нагрузку на иммунитет. Такие продукты содержат оптимальное сочетание белка, кальция и фосфора.

Мясо, рыба и яйца богаты аминокислотами. Среди которых, например, лизин — организм не может вырабатывать его сам. Дефицит лизина приводит к быстрой утомляемости, слабости, плохому аппетиту. Также недостаток лизина влияет на состояние кожи и волос. Им богаты не только продукты, перечисленные выше, но и бобовые, сыр, гречка, морепродукты.

Зеленый чай содержит полифенолы, являющиеся природными антиоксидантами. Благодаря им организм борется с ранним старением.

Нужно помнить и об употреблении достаточного количества воды. Взрослый человек должен пить 1,5 литра воды в день. При этом показатель меняется в зависимости от условий жизни и активности. Другие жидкости, такие как чай, кофе, соки и супы входят в этот необходимым объем, но они и сами влияют на организм. Например, чай и кофе выступают мочегонными средствами, не восполняя дефицит воды в том же объеме, как чистая вода. Эксперт рекомендует придерживаться баланса — половину от нужного объема жидкости стоит употреблять в виде обычной воды.

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