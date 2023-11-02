Пермский эксперт назвал продукты, необходимые для поддержания иммунитета

Нужно помнить и об употреблении достаточного количества воды. Взрослый человек должен пить 1,5 литра воды в день. При этом показатель меняется в зависимости от условий жизни и активности. Другие жидкости, такие как чай, кофе, соки и супы входят в этот необходимым объем, но они и сами влияют на организм. Например, чай и кофе выступают мочегонными средствами, не восполняя дефицит воды в том же объеме, как чистая вода. Эксперт рекомендует придерживаться баланса — половину от нужного объема жидкости стоит употреблять в виде обычной воды.