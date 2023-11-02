Пермяков будут спасать от рекордных цен на такси незнакомцы

Posted 2 ноября, 02:43
Published 2 ноября, 02:43
Modified 2 ноября, 02:45
Updated 2 ноября, 02:45
Сервис по заказу такси Яндекс Go запустил тариф с попутчиком «Вместе». При выборе этой опции одну машину могут использовать двое незнакомых людей, у которых похожий маршрут. Стоимость поездки в этом случае для каждого пассажира будет меньше. При этом одновременно в машине может быть только два человека. Сам тариф доступен не всегда, он появляется только при высоком спросе.
По данным пресс-службы сервиса, время в пути в среднем увеличится на 10 минут. Стоимость поездки будет ниже, чем при использовании тарифа «Эконом». В 2022 году тариф «Вместе» появился в других городах РФ. Примечательно, что при его использовании попутчик может так и не найтись, тогда поездка состоится лишь для одного человека.
Летом 2023 года стоимость такси достигла максимума за последние 10 лет. По данным Росстата, в июне она составила 32,53 рубля в расчете на 1 км пути. В 2014 году — 22,98. Рост цен на такси связывают с подорожанием автомобилей, проблемами у российских заводов с комплектующими на фоне санкций. В частности, цена импортного легкового автомобиля с февраля 2023 года по июнь 2023 года выросла на 57% — 2,16 млн рублей. Цена российского автомобиля за тот же период выросла на 25% — 970 тыс. рублей.