Пермяков будут спасать от рекордных цен на такси незнакомцы

Сервис по заказу такси Яндекс Go запустил тариф с попутчиком «Вместе». При выборе этой опции одну машину могут использовать двое незнакомых людей, у которых похожий маршрут. Стоимость поездки в этом случае для каждого пассажира будет меньше. При этом одновременно в машине может быть только два человека. Сам тариф доступен не всегда, он появляется только при высоком спросе.