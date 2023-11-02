Появилось видео тушения крупного пожара в Перми

Posted 2 ноября, 17:15
Published 2 ноября, 17:15
Modified 2 ноября, 17:23
Updated 2 ноября, 17:23
МЧС России опубликовало видео тушения пожара на ул. Промышленной в Перми. На кадрах сотрудники заливают ангар и территорию вокруг него, где горела легковоспламеняющаяся жидкость. Пожар охватил минимум 200 кв. м.
По последним данным, на месте продолжают работать 54 специалиста и 15 единиц техники. Сейчас участок заливают водой, уничтоженные конструкции разбирают. Официальные причины происшествия в МЧС пока не озвучивали.