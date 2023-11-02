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Posted 2 ноября, 17:15

Published 2 ноября, 17:15

Modified 2 ноября, 17:23

Updated 2 ноября, 17:23

Появилось видео тушения крупного пожара в Перми

Появилось видео тушения крупного пожара в Перми

2 ноября 2023, 17:15
Фото: МЧС России
Площадь пожара составила 200 кв. м.

МЧС России опубликовало видео тушения пожара на ул. Промышленной в Перми. На кадрах сотрудники заливают ангар и территорию вокруг него, где горела легковоспламеняющаяся жидкость. Пожар охватил минимум 200 кв. м.

По последним данным, на месте продолжают работать 54 специалиста и 15 единиц техники. Сейчас участок заливают водой, уничтоженные конструкции разбирают. Официальные причины происшествия в МЧС пока не озвучивали.

#Видео#Пожар#Промышленная#МЧС России
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