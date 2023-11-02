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Posted 2 ноября, 15:19

Published 2 ноября, 15:19

Modified 2 ноября, 17:22

Updated 2 ноября, 17:22

Пожарный из Кудымкара во внеслужебное время спас от огня трех человек

Пожарный из Кудымкара во внеслужебное время спас от огня трех человек

2 ноября 2023, 15:19
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Мужество Александр Отинов проявил этой ночью

Кудымкарский пожарный во внеслужебное время спас минувшей ночью от огня трех человек. Подробности истории порталу Properm.ru сообщили в краевом ГУ МЧС.

2 ноября в первом часу ночи Александр Отинов, пожарный 62 пожарно-спасательной части 14 пожарно-спасательного отряда, заметил с друзьями на улице зарево от огня и облако дыма. Мужчины двинулись к месту пожара. По дороге попросили вызвать МЧС соседку, но женщина растерялась. Тогда Александр взял ее телефон рассказал диспетчеру о происшествии.

Подбежав к дому на ул. Вавилова, Александр обнаружил, что горят надворные постройки, а пламя перекинулось на кровлю. Пожар быстро распространялся. Втроем прибывшие к месту происшествия начали стучать в окна, разбудили мужчину и помогли ему выбраться на свежий воздух. Мужчина сообщил, что в доме ещё два человека. Тогда Отинов бросился в задымлённые комнаты и разыскал кровать и двух спящих женщин на ней. Пожарный разбудил погорельцев и помог выбраться наружу через окно.

В это время подъехали пожарные расчеты в количестве 17 человек и шести единиц техники. Александр не остался в стороне, а помог своим боевым товарищам в тушении.

Пожар был ликвидирован на площади 72 квадратных метров. В результате сгорел дом с надворными постройками.

К счастью, благодаря смелости и решительным действиям Александра Отинова, никто не пострадал.

Причиной пожара послужило неправильное устройство и эксплуатация отопительной печи.

Сообщение о пожаре в жилом частном доме на ул. Вавилова поступило 0:12 2 ноября. Пожар был потушен в 0:37.

#Происшествия#Пожар#Пожарные
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