Пожарный из Кудымкара во внеслужебное время спас от огня трех человек

Подбежав к дому на ул. Вавилова, Александр обнаружил, что горят надворные постройки, а пламя перекинулось на кровлю. Пожар быстро распространялся. Втроем прибывшие к месту происшествия начали стучать в окна, разбудили мужчину и помогли ему выбраться на свежий воздух. Мужчина сообщил, что в доме ещё два человека. Тогда Отинов бросился в задымлённые комнаты и разыскал кровать и двух спящих женщин на ней. Пожарный разбудил погорельцев и помог выбраться наружу через окно.