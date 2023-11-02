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Posted 2 ноября, 10:54

Published 2 ноября, 10:54

Modified 2 ноября, 10:56

Updated 2 ноября, 10:56

Прибыль предприятий Прикамья за год сократилась почти на половину

Прибыль предприятий Прикамья за год сократилась почти на половину

2 ноября 2023, 10:54
Фото: properm.ru
В промышленном производстве прибыль сократилась ровно на 50%.

За восемь первых месяцев 2023 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 212,1 млрд рублей. Это на 46,1% ниже, чем в январе–августе прошлого года, сообщает Пермьстат.

В регионе 74,1% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью. Её объем составил 223,2 млрд рублей, что ниже на 45,4% показателя января — августа 2022 года. Сократилась и сумма убытка нерентабельных организаций — на 28,8% и составила 11,1 млрд рублей.

Организациями промышленного производства также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 179,9 млрд рублей. Доля прибыльных организаций в промышленности края составила 71,1%, полученная ими прибыль сложилась в сумме 186,5 млрд рублей (на 50% ниже аналогичного показателя за январь — август 2022 года). Сильнее всего сократилась прибыль у производителей напитков, химических веществ и химических продуктов, производителей пара и горячей воды. В разы выросла прибыль у производителей машин и оборудования, не включённых в другие группировки, производителей компьютеров, электронных и оптических изделий, у ряда других отраслей.

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#Экономика#Пермская промышленность#Статистика#Промышленность
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