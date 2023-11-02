Прибыль предприятий Прикамья за год сократилась почти на половину

Организациями промышленного производства также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 179,9 млрд рублей. Доля прибыльных организаций в промышленности края составила 71,1%, полученная ими прибыль сложилась в сумме 186,5 млрд рублей (на 50% ниже аналогичного показателя за январь — август 2022 года). Сильнее всего сократилась прибыль у производителей напитков, химических веществ и химических продуктов, производителей пара и горячей воды. В разы выросла прибыль у производителей машин и оборудования, не включённых в другие группировки, производителей компьютеров, электронных и оптических изделий, у ряда других отраслей.