Прибыль предприятий Прикамья за год сократилась почти на половину

Posted 2 ноября, 10:54
Published 2 ноября, 10:54
Modified 2 ноября, 10:56
Updated 2 ноября, 10:56
За восемь первых месяцев 2023 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 212,1 млрд рублей. Это на 46,1% ниже, чем в январе–августе прошлого года, сообщает Пермьстат.
В регионе 74,1% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью. Её объем составил 223,2 млрд рублей, что ниже на 45,4% показателя января — августа 2022 года. Сократилась и сумма убытка нерентабельных организаций — на 28,8% и составила 11,1 млрд рублей.
Организациями промышленного производства также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 179,9 млрд рублей. Доля прибыльных организаций в промышленности края составила 71,1%, полученная ими прибыль сложилась в сумме 186,5 млрд рублей (на 50% ниже аналогичного показателя за январь — август 2022 года). Сильнее всего сократилась прибыль у производителей напитков, химических веществ и химических продуктов, производителей пара и горячей воды. В разы выросла прибыль у производителей машин и оборудования, не включённых в другие группировки, производителей компьютеров, электронных и оптических изделий, у ряда других отраслей.