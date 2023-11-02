Росстат: в Пермском крае выросли цены на дизельное топливо

Posted 2 ноября, 09:31
Published 2 ноября, 09:31
Modified 2 ноября, 09:33
Updated 2 ноября, 09:33
В Пермском крае за неделю зафиксировано увеличение цен на дизельное топливо. По данным Ростата, средние цены на дизельное топливо за неделю выросли на семь копеек. Топливо марки АИ-95 подешевело на копейку. Цены на другие позиции не изменились.
|Пермский край
|Средние цены на 23 октября
|Средние цены на 30 октября
|Бензин автомобильный
|55,02
|55,02
|Марка АИ-92
|49,99
|49,99
|Марка АИ-95
|54,29
|54,28
|Марка АИ-98 и выше
|67,69
|67,69
|Дизельное топливо
|63,43
|63,50
В целом за период с 24 по 30 октября цены на бензин снизились в 52 субъектах РФ. Рост стоимости зафиксирован в Республике Саха, Калужской области и Ханты-Мансийском автономном округе — на 0,1%.
Ранее в Госдуме предложили ввести государственный контроль за ценами на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.