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Posted 2 ноября, 09:31

Published 2 ноября, 09:31

Modified 2 ноября, 09:33

Updated 2 ноября, 09:33

Росстат: в Пермском крае за неделю выросли цены на дизельное топливо

Росстат: в Пермском крае выросли цены на дизельное топливо

2 ноября 2023, 09:31
Фото: unsplash

Росстат: в Пермском крае за неделю выросли цены на дизельное топливо

В целом стоимость бензина практически не изменилась.
Сюжет
Бензин

В Пермском крае за неделю зафиксировано увеличение цен на дизельное топливо. По данным Ростата, средние цены на дизельное топливо за неделю выросли на семь копеек. Топливо марки АИ-95 подешевело на копейку. Цены на другие позиции не изменились.

Пермский край Средние цены на 23 октября Средние цены на 30 октября
Бензин автомобильный 55,02 55,02
Марка АИ-92 49,99 49,99
Марка АИ-95 54,29 54,28
Марка АИ-98 и выше 67,69 67,69
Дизельное топливо 63,43 63,50

В целом за период с 24 по 30 октября цены на бензин снизились в 52 субъектах РФ. Рост стоимости зафиксирован в Республике Саха, Калужской области и Ханты-Мансийском автономном округе — на 0,1%.

Ранее в Госдуме предложили ввести государственный контроль за ценами на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.

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#Авто#Пермь#Цены#Бензин#Топливо
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