Росстат: в Пермском крае выросли цены на дизельное топливо

В Пермском крае за неделю зафиксировано увеличение цен на дизельное топливо. По данным Ростата, средние цены на дизельное топливо за неделю выросли на семь копеек. Топливо марки АИ-95 подешевело на копейку. Цены на другие позиции не изменились.