Штурмовик из Кудымкарского района погиб на СВО

В пятницу, 3 ноября, в 10:00 в ритуальном зале Кудымкара (ул. Центральная, 1) состоится прощание с погибшим на СВО Андреем Бражкиным. Он родился в деревне Бражкино Кудымкарского района 7 февраля 1978 года. В текущем году ушел на СВО добровольцем, участвовал в ней в составе штурмового взвода. В пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа не уточняют, когда и при каких обстоятельствах погиб мужчина.