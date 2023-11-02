Штурмовик из Кудымкарского района погиб на СВО

Posted 2 ноября, 11:53
Published 2 ноября, 11:53
Modified 2 ноября, 11:55
Updated 2 ноября, 11:55
В пятницу, 3 ноября, в 10:00 в ритуальном зале Кудымкара (ул. Центральная, 1) состоится прощание с погибшим на СВО Андреем Бражкиным. Он родился в деревне Бражкино Кудымкарского района 7 февраля 1978 года. В текущем году ушел на СВО добровольцем, участвовал в ней в составе штурмового взвода. В пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа не уточняют, когда и при каких обстоятельствах погиб мужчина.
СВО началась 24 февраля прошлого года, сроки ее окончания не оглашаются. Число погибших военнослужащих со стороны России не раскрывается. О гибели мужчин сообщают администрации городов, округов, а также учебные заведения, в которых те когда-то учились.