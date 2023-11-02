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Posted 2 ноября, 07:32

Published 2 ноября, 07:32

Modified 2 ноября, 07:34

Updated 2 ноября, 07:34

Какой будет эта зима в Пермском крае

Синоптик рассказал о погоде в Прикамье этой зимой

2 ноября 2023, 07:32
Фото: fusionbrain.ai

Какой будет эта зима в Пермском крае

Ранее стало известно, что предшествующий календарной зиме ноябрь будет нетипично теплым.

Грядущая зима в Пермском крае ожидается значительно теплее нормы. Жителей региона ожидают частые оттепели и избыток осадков, рассказал Properm.ru доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. Таким образом, ранее опубликованные прогнозы по погоде этой зимой предварительно остаются в силе.

Ранее стало известно, что в ноябре не стоит ожидать зимнего характера погоды. Этот месяц ожидается теплее нормы на 2,5-3˚, также прогнозируются обильные осадки. Более зимней погода станет в третьей декаде ноября.

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#Прогноз погоды#Пермь#Погода#Зима
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