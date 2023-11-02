Синоптик рассказал о погоде в Прикамье этой зимой

Posted 2 ноября, 07:32
Published 2 ноября, 07:32
Modified 2 ноября, 07:34
Updated 2 ноября, 07:34
Грядущая зима в Пермском крае ожидается значительно теплее нормы. Жителей региона ожидают частые оттепели и избыток осадков, рассказал Properm.ru доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. Таким образом, ранее опубликованные прогнозы по погоде этой зимой предварительно остаются в силе.
Ранее стало известно, что в ноябре не стоит ожидать зимнего характера погоды. Этот месяц ожидается теплее нормы на 2,5-3˚, также прогнозируются обильные осадки. Более зимней погода станет в третьей декаде ноября.